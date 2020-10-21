「幫找犛牛」迷路士兵還沒回來！　胡錫進要印度說話算數：道義為先

▲印度尚未交還中國迷路士兵。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境緊張，解放軍一名士兵日前不慎越界遭印軍逮捕拘留，印方事後承諾會盡速交還給中方。對此，大陸官媒《環球時報》總編錫胡錫進表示，印方及時交還中國「迷路」士兵，是人道主義的應有之義，並希望「說話算數」，這是大國應有的表現。

胡錫進在微博發文稱，據他了解，截至深夜11點，印方還未實際交還該名中國士兵。他認為，中印邊境地區地勢複雜，迷路的事情常有發生，雙方對處理此類情況有協議，「而且及時交還中國迷路士兵，是人道主義的應有之義。」

「希望印方不會節外生枝，把這名迷路士兵的交還問題當成印方的籌碼，那將與道義背道而馳，是中方決不能接受的。」作為關心中印關係的媒體人，胡錫進盼望印方遵守協議，「道義為先，並且說話算數，迅速將那名中國士兵交還給中方。這是印度作為一個負責任大國應有的表現。」

事實上，西部戰區新聞發言人張水利大校日前解釋，18日晚間，一名解放軍士兵應牧民要求幫助尋找犛牛，卻不慎迷路走失。事發後中國邊防部隊第一時間主動向印方通報情況，並希望印方協助搜尋救援，印方答應予以支持並承諾找到中方人員後及時交還中方。

趙立堅昨（20）日也喊話，「我們希望印方信守承諾，抓緊時間向中方移交走失人員，與中方一道共同促進第7輪軍長級會談共識的落實，共同維護邊境地區的和平與安寧。」

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