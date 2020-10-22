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川普被曝有秘密帳戶在中國！　趙立堅甩32字回應

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▲▼川普在賓州舉辦造勢，罕見地以低姿態懇求婦女投票給他。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普秘密帳戶曝光。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

在美國民主黨總統候選人拜登家族醜聞連環爆之際，現任總統川普20日也被傳出，他其實多年來著手擴大發展在中國的商業項目，甚至開立中國銀行帳戶。對此，中國外交部新聞發言人趙立堅回應媒體記者相關提問時也作出了回答。

趙立堅表示，「我不瞭解有關情況；中方一貫堅決反對美國任何人在美國大選中拿中國說事。」

此前，美國大選進入最後兩周衝刺階段，曾曝光川普10年沒繳稅的《紐約時報》又發力，突然曝出川普還在中國有一個「從未公開的個人銀行帳戶」。

《紐約時報》20日稱，他們通過分析獲取的川普稅務記錄，發現了一個後者在中國銀行機構開設的個人帳戶；該帳戶是首次被公開，因為掛靠在「川普國際酒店管理有限責任公司」的企業名下，因此沒有出現在美國總統的公開財務資訊中。文章稱，並不清楚帳戶是設在哪家中國的銀行，也查不到其中的資金明細。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

值得一提，川普僅在中國、英國與愛爾蘭開設了海外帳戶。後兩個帳戶的持有者是運營川普集團在當地高爾夫球場的公司，根據美國國稅局的記錄，他們每年在英國、愛爾蘭的營收約數百萬美元。

而上述「川普國際酒店管理有限責任公司」，每年在中國營收僅數千美元。不過2013至2015年，該公司曾經為營業執照相關的協定在中國繳納共188561美元（約新台幣540萬）稅款。

川普集團律師賈騰（Alan Garten）回應報導稱，該帳戶是川普集團早年計畫開拓中國酒店業務時，為在當地繳稅所設，由於相關業務交易從未落地，帳戶在2015年以後被閒置，且從未有過其他用途。然而，他始終拒絕透露公司中國持有帳戶的銀行名稱。

文中提到，拜登所得稅申報及公開財務資訊都顯示，並未和中國有任何商業往來或收入。相較之下，川普不但在中國有辦公室，還開立銀行帳戶，且稅務紀錄也顯示，他多年來砸錢投資5間旨在發展中國項目的公司，金額至少19.2萬美元。

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