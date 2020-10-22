獨／黃捷收「5000萬包養信」內容曝光！台中正妹看傻：我也有收到

▲黃捷收到包養信，女網友一比對傻眼：我也收到。（合成圖／記者吳奕靖翻攝、女網友授權提供）



記者柯振中／採訪報導

高雄市議員黃捷日前受節目採訪，自爆常收騷擾訊息，還收到「開價5,000萬」的包養信件，讓人看傻眼。沒想到，有名正妹網友出面爆料，她也收到一模一樣的信件，且日期比黃捷還要早。

黃捷日前接受YouTube頻道「彩虹平權大平台」採訪，她在節目上爆料，曾有選民打電話來約吃飯，地點在台中，還有人來信求包養，開價5,000萬元，讓辦公室的工作人員哭笑不得，「大家都已經很習以為常。」

沒想到，台中有名正妹網友向《ETtoday新聞雲》爆料，她看見黃捷收到的手寫信，感到相當眼熟，仔細一翻，才發現她也曾經收過相同的信件。

▼女網友提供的信件內容與黃捷收到的信件內容幾乎雷同。（圖／女網友授權提供）



正妹網友指出，她去年某日前往公司工作，突然收到一封寄到公司的信，感到相當奇怪，打開一看才發現是「求婚訊息」，還開價5,000萬元，看到的當下覺得好氣又好笑。

女網友一共收到2封信件，其中一封信與她的職業有關，寄件者相當仰慕女網友的職業，因此寫了封信讚美，後續還加了一封「求婚信」。

仔細將黃捷收到的信件與女網友收到的信件做對比，可以發現多數信件內容相同，就連字跡也一模一樣，只有名字、日期的部分不同，很有可能是影印相同內容，名字挖空再手寫寫入。

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▼女網友一共收到2封信。（圖／女網友授權提供，點圖可放大）

