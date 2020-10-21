黃捷爆警察「勤教搞修仙做法」　高市警局喊冤：氣功養身防梗塞

▲黃捷接獲民眾爆料批警勤教變修仙。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

高雄市議員黃捷接獲民眾爆料，苓雅分局舉辦聯合勤教期間，分局長居然大力宣揚宗教，邀請大家一起修仙做法跳體操，直呼把基層員警當作仙劍奇俠傳真人版實在離譜。對此，高市警局澄清指出，這是氣功講座。

黃捷20日晚間在臉書指出，當她和議會夥伴積極推動警察思覺失調應對常訓，並努力爭取一段班勞動權益時，長官竟然關起門，把基層員警當作仙劍奇俠傳真人版，要求警察同仁一起來練功，實在離譜。

她表示，尊重每一個宗教，也認為每個人都有選擇信仰的權益，但濫用職權，把檢討會當成宗教宣講的工具，對警察勤務和治安環境一點幫助也沒有。強烈要求，立刻停止假開會真佈道的荒唐行為，聯合勤教應該確實檢討應改善事務，並給基層員警應有的勞動權益，而不是用來練功。

黃捷提醒，身為長官，應該要好好檢討自己的誇張行為，如果利用職權胡搞瞎搞，一定追究到底。

對此，高市警局出面喊冤，因近期仁武分局澄觀派出所長因心肌梗塞陷入昏迷，苓雅分局為提升同仁身心健康，在10月16日聯合勤教結束後，邀請林溪南老師分享「修真養炁禪功氣功」講座。

警方表示，講授內容包括心血管疾病如何防範，教導分局同仁於勤餘時段，能以拉筋吐納的動作，來舒展、活動全身的筋骨，藉以活化身體細胞、提升自身免疫力。