推特炫耀「包養乾女兒們」生活！他高調PO少女床照　被公安盯上了

▲ 男子發文炫耀包養3名未成年少女。（圖／翻摄自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一個名為「愛蘿莉」的推特帳號，自稱是「一個中年人的小號」，將此號用來「記錄和包養的乾女兒們的真實生活」，訊息定位顯示在齊齊哈爾。

貼文發布多張少女的暴露照片，聲稱與3名14至15歲的中學生發生性行為，期間會拍照或拍攝影片，PO文寫道「不用戴套防病」、「我想要的時候也不會拒絕」等。該男子又聲稱曾在南京出差時，花費1萬元（人民幣，約新台幣4.3萬元）與一名中學男生發生性行為。

▲「愛蘿莉」還活躍在疑似涉兒童色情的線上群。（圖／翻摄自红星新闻）

不僅如此，順著該帳號上的相關資訊，了解到「愛蘿莉」還活躍在疑似涉兒童色情的線上群。相關截圖顯示，該群共有314名成員，均用中文交流，除相互分享資訊外，還會交流怎麼規避法律風險。同時，群成員也十分警惕，啟用自動刪除群消息功能。

齊齊哈爾市公安局18日上午回應稱，將就此事聯繫相關部門進行瞭解。不久，該公安局另一名工作人員表示，已注意到微博上的爆料資訊，將彙報給領導。

對於此事目前會如何處理時，該工作人員表示，此事需走法律程式，「目前，警方這邊需要將事情整理成卷，進行立案，然後由相關人員找到號主進行核實、搜集證據，在這之後才能決定怎麼處理。如果是真實，肯定會追究責任，如果不是真實的，這條消息則屬於網路造謠。」