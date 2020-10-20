「違反班規要親吻」黃捷爆國小女師超扯處罰　家長：女兒常哭喊

記者吳奕靖、吳世龍、黃宥寧 ／高雄報導

高雄市市議員黃捷接獲陳情，指出左營區某國小女師，屢次在班級上言語性騷擾學生，不但嗆「違反班級規定的學生，男女生要互相親吻」，甚至要求男女生摸手，牽手繞教室走一圈。先後有不同家長檢舉該名黃老師，但校方卻未進行妥善性平通報及調查，反而採信該女老師的矢口否認答辯，將問題推向學生，造成該女學生心情低落、甚至求助身心科。

▲高雄左營一名國小女老師對學生言語性騷擾，更爆如果違反班規就要男女生互相親吻。議員黃捷出示受害學童至身心科就診。（圖／記者吳世龍攝）

議員黃捷20日一早召開記者會，表示已經有許多家長檢舉該不良風範黃老師，但校方卻遲遲未進行通報及調查，甚至連抽樣調查及訪談學生都沒有進行，反而逕自採信黃老師矢口否認的答辯，把問題都甩鍋給受害學生的主觀認知，造成整件性平調查案有重大明顯瑕疵！

受害學生家長王爸爸在記者會上除抨擊學校延遲通報此事，並表示去年5月30日這名女老師就曾被其他家長投訴，因情緒暴怒抓女學生的衣領，讓學生大哭，甚至抓手抓到瘀青，6月4日他聽到小六女兒說黃老師叫「不守規矩的男女學生親吻」、「手牽手繞教室一圈」等不得體言論，又再次去投訴，學校依舊沒有通報性平會調查處理。

▼王爸爸拿出女兒寫的週記，寫得滿滿都是在校受到的委屈 。（圖／記者吳世龍攝）

令王爸爸最心疼的是，「女兒常哭喊，為什麼老師可以控制我的身體自主權」； 也常時常大叫，「我已經在發育期了，被處罰跟男生碰觸身體真的好恐怖！」更難過表示女兒必須求助身心科。

黃捷、高雄市教育產業工會代表劉亞平老師，共同要求高雄市教育局，必須依照性別平等教育法第36條，針對該校延遲性平通報做出懲處，並加速不適任教師調查，是否有違反性別平等教育法相關規定，並加強老師對性別平等的認知敏感度，以避免類似事情發生。

高雄市教育局表示，此所學校疑似發生校園性別事件，教育局接獲人民陳情後，隨即請學校依「性別平等教育法」規定通報，並依規定於3日內召開性別平等教育委員會討論。至於家長陳情疑似延誤通報部分，教育局將召開會議審議，如有延誤通報將依「性別平等教育法」規定裁罰，絕對不會包庇。

下令傭兵槍殺4索馬利亞海盜！船長逃8年落網 檢方揭兇殘內幕

獨／長腿正妹叫外送 乾炒牛河竟藏「凶器」！她苦笑：補充鐵質嗎

►勝過高鐵撿到3百萬的快感