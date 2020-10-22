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黃捷自爆「有人開價5000萬包養」　最狂選民服務曝！一句話洩現實

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議員黃捷日前上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目接受專訪，大方分享從政以來的心路歷程，坦言做過最奇怪的選民服務是有人打電話來求婚，還有人開價5000萬要包養，同時也收到許多負面的訊息，例如攻擊性別、寄下體照等等，「後來收到我們辦公室都已經很習慣，大家都很習以為常。」

▲▼時力高雄議員黃捷回母校台大公衛系上演講。（圖／記者李毓康攝）

▲黃捷。（圖／記者李毓康攝）

黃捷在《同志歸同志，政治歸政治？》節目上談到，從學生時期當志工，到後來當記者、做幕僚，因為越接近這個體制，才逐漸明白自己真正想做的事情，可是決定參選議員時她還是研究生，身分轉換太大，所以經常遭批評「年輕人根本不懂、沒有社會歷練、不夠專業，又是一個女生」等等，「女生很常被挑戰這個身分」，投入選戰後私生活更是直接攤開在公眾眼前，「妹妹、爸媽、伴侶全都被拍過，唉，這個真的沒有辦法避免。」

至於當選議員後和想像中有什麼落差，黃捷坦言，從憤青跨進政治圈有不少需要調適的地方，過去還是社運青年的時候，總覺得要有理想、每天要討論很多政策、要出來辯論，實際當了議員，多數時間都是在跑地方行程，像是平安餐、各種神明的生日，「其實在地方上接觸到現在，會發現說這個才是一個政治最真實的樣子。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷坦言辦公室收到過很多負面抨擊。（圖／記者吳世龍攝）

接著，主持人呂欣潔詢問有做過哪些奇怪的選民服務。黃捷表示，曾有選民打電話來約去台中吃飯，還詢問可不可以嫁給他，「也有人寫一封長信說，他要給我5000萬要包養我」，當然，負面的訊息也收到很多，例如有心人士想要恐嚇或是攻擊的時候，就會拿身分、性別來恥笑，罵她是妓女等等。

黃捷無奈笑說，除了言語上的攻擊之外，辦公室也收到很多裸露下體的不雅照片，因為數量實在是太多了，大家看到後來都習慣了，「大家都已經很習以為常」。

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