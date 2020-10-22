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民進黨：國民黨干預美國內政　對台美關係製造風險

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▲▼民進黨發言人謝佩芬回應國民黨表態支持拜登當選美國總統一事。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人謝佩芬回應國民黨表態支持拜登當選美國總統一事。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團總召林為洲表態支持拜登、高調喊「凍算」，而國民黨主席江啟臣也未駁斥，僅表示國民黨不會發表關於美國選舉的評論。對此，民進黨發言人謝佩芬22日表示，干預他國的內政，在外交上非常不恰當，對台美關係製造不必要的風險。

謝佩芬質疑，江啟臣和林為洲一位是黨主席，一位是黨團總召，兩位發言前後矛盾，請問國民黨的對美立場整合好了嗎？國民黨現在是已經選擇押寶了嗎？

謝佩芬說，林為洲不斷地幫江啟臣主席放風向球，國民黨不累嗎？謝佩芬呼籲國民黨對於外交事務，應該更尊重專業人士意見，不要一直想要消費台美關係，謀求政治利益。

謝佩芬表示，民進黨作為一個民主國家的執政黨，向來懂得尊重各民主國家的選舉制度，嚴守外交分際，不任意評論他國選情；但是反觀，林為洲為特定候選人喊「凍算」，對於台美貿易發展情形的狀況外發言，更有逾越外交分際的嫌疑，貽笑國際，國民黨內部對於涉外工作的陌生，令人詫異。

謝佩芬表示，江啟臣曾經是國際關係教授，不可能不知道在其他國家的國內民主選舉中表態支持特定候選人，是干預他國的內政，在外交上非常不恰當，且會對台美關係製造完全不必要的風險，「難道林為洲是在幫江主席測風向？」

謝佩芬表示，台美理念相近，民進黨相信，不論美國總統選舉的結果為何，台灣與美國間都會繼續朝共同的理念合作邁進。

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