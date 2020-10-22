合體「萬秀洗衣店」80歲時尚夫妻　蔡英文：謝謝你們讓世界看見台灣

記者蕭羽耘／台北報導

這週日是重陽節，總統蔡英文22日釋出影片，透露在重陽節前夕拜訪「萬秀洗衣店」，她表示，當面謝謝這陣子紅到國際上的萬吉阿公、秀娥阿嬤，「80歲也可以很時尚，謝謝洗衣職人，讓世界看見了台灣」。

台中8旬老夫妻張萬吉、許秀娥，年輕時就在市后里經營「萬秀洗衣店」，今年已邁入70年。由於店內長期積累客人遺忘未取的衣物，31歲孫子張瑞夫不忍看見阿公、阿嬤老年生活日漸無聊，突發奇想巧手將這些衣物中，透過穿搭變成潮衣讓2老穿上。

沒想到的是，這些詼諧風趣的復古照片上傳到社群網站後迅速爆紅，不乏外國網友點讚追蹤，甚至連外媒都爭相報導，並成功登上英媒《BBC》與美媒《紐約時報》。

蔡英文特別選在10月16日拜訪，謝謝萬吉阿公、秀娥阿嬤，讓世界看見了台灣。她在臉書釋出影片並表示，剛登上台北時裝週的他們，說了一句自己很同意的話，「我們歲數大可是我們人不老啊」。

蔡英文嘉許，只要有心，不論幾歲都可以很時尚，保持活力，享受精采的銀髮生活，這就是活躍老化的意義。

從釋出影片可見，畫面的風格很復古，甚至還特別運用雜訊效果，只見總統、阿公、阿嬤先後自我介紹。場景之後跳轉至洗衣店，阿公、阿嬤也換上好幾套時尚的衣服擺pose。

影片提到，「萬秀洗衣店」在短短兩個月內吸引65萬全球粉絲，成為國際相爭報導對象。蔡英文對他們說：「大家在疫情裡面，大家看到洗衣店的消息，心情都很好。」蔡英文也與阿公、阿嬤用台語向大家祝賀重陽快樂，影片末段更寫下「80歲也可以很時尚，謝謝洗衣職人萬吉、秀娥，讓世界看見了台灣」。

▼蔡英文拜訪萬秀洗衣店。（圖／翻攝自蔡英文臉書）