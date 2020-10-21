網路民調9成反瘦肉精　江啟臣：台美友好不應建立在單一貿易品項

▲國民黨杯葛瘦肉精豬肉進口。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。國民黨主席江啟臣21日在中常會上表示，根據國民黨所做的網路民調，高達9成的人反對瘦肉精進口，他呼籲總統蔡英文崖勒馬，並提醒執政黨「台美友好不應該只建立在單一的貿易項目開放」。

江啟臣表示，8月28日蔡英文突襲式地宣布，將在明年1月1日全面開放萊豬進口，過去一個多月來，國民黨不但發起公投要求全民共同決定是否開放，同時藉由立法院黨團的力量，透過議事程序，阻擋杯葛，就是要讓一意孤行的民進黨聽到多數民眾的聲音。

江啟臣指出，國民黨也利用臉書進行網路民調，在短短1週取得近3萬份問卷調查結果，其中包括一萬多則反對萊豬留言，回應熱烈超乎預期。其中，反對含瘦肉精豬肉進口、支持強制標示瘦肉精、反對以開放含瘦肉精豬肉換取對美貿易協議等，都有9成以上的支持。問卷結果更顯示有高達96.5%的人，對於政府強制標示豬肉產地的抽查及執行能力沒有信心。



不僅如此，江啟臣說，越來越多的民間團體，都已經發起連署，甚至規劃以上街頭遊行的方式，抗議政府的作為，食安議題是超越藍綠的民生議題，國民黨也將積極與民間團體溝通討論，共同發聲，跟人民站在一起，跟下一代的健康站在一起，與大家一起走上街頭，並且採取更多元的方式阻止萊豬的開放，用行動告訴民進黨政府，不應該與人民對立，不應該拿孩子的健康作為經貿外交的籌碼。

江啟臣強調，中華民國與美國的情誼固然重要，但是台美友好，不應該只建立在單一的貿易項目開放，而應是多元經貿的互惠，以及共同價值的堅持，「我們要再次呼籲蔡英文總統，懸崖勒馬吧！」在對外談判先行，確保貿易籌碼最大化；對內溝通先行，確保政策配套完整的前提下，重新評估含萊克多巴胺豬肉的進口。

江啟臣說，與世界接軌，並不應該只著眼於特定國家的態度。例如，歐盟在世上有相對嚴格的食安規範，也是主要的農牧產地之一，所以我們不僅可以參考歐盟的做法，更可以思考如何將對外經貿市場多元化，在平等互惠與顧及國內產業發展的前提下，找尋讓人民更安心的產品來源，這才是一個負責任的政府該做的事。



最後，江啟臣說，我們仍要堅持多元的民主價值，是台灣難能可貴的軟實力。新聞自由更是民主價值不可以獲缺的一環。美國大法官休戈・布萊克（Hugo Black）曾寫下「只有自由而不受牽制的新聞，才能有效揭露政府之弊」。面對近日新聞台頻道換照的爭議，已經引發言論自由的論戰，新聞報導寒蟬效應的恐懼，甚至動搖國家通訊傳播委員會的公信力。我們也要再次提醒民進黨政府，應該尊重NCC獨立行使職權，更應該謹慎面不同意見的表達，確保人民多元意見表達空間。