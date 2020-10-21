漂流2個月！　蔡英文暖收「遙遠的祝福」：世界各地都有台灣人

▲蔡英文在IG曬來自南極的問候。（圖／翻攝自蔡英文IG）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文周二（20日）晚間在Instagram發布照片，驚喜寫道「我收到來自南極的問候」！原來是在南極做研究的中央大學太空科學與工程系助理教授林映岑，寄卡片捎來遠方的祝福，蔡英文則開心回覆，「等你的研究告一段落，回到台灣後，希望有機會聽你分享南極精彩的故事。」

「世界各地都有台灣人，南極也不例外」蔡英文表示，最近收到了遠在南極的台灣人寄給她的明信片，內容感謝總統帶領台灣在全球一片2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的愁雲慘霧中，打出美好的成績，「謝謝您，請繼續為我們加油！」

蔡英文感謝林映岑助理教授分享的南極故事，並表示她注意到明信片上寫的時間是8月，而這封信歷經2個月才抵達台灣，「真的是遠道而來的祝福」！

台灣人勇闖世界各地，蔡英文也分享林穎聰的事蹟，他挑戰深入地球已知最深海溝「馬里亞納海溝」，另外還有「人類史上第一張黑洞照片，也是由台灣的科學團隊拍攝。」

貼文14小時內吸引2.3萬個讚，網友紛紛留言「辣台妹，蔡總統有這樣的卡片真的很特別喔！加油喔」、「看完覺得好暖心」、「謝謝小英總統的分享，有股莫名的感動。」