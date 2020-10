台灣得「壞朋友綜合症」？美專家：川普連任會讓台灣風險更高

▲隨著美國總統大選逼近,美中台關係也逐漸被大家所注意。(示意圖/達志影像)

記者葉睿涵/綜合報導

美中關係日益惡化,美國總統川普與民主黨總統候選人拜登也曾多次在政見發表時提及,他們在當選後將對中國採取強硬的態度。美國海軍戰爭學院(Naval War College)研究教授戈爾茨坦(Lyle Goldstein)憂慮指出,川普連任後可能會加強美台關係,此舉絕對會激怒中國,進而為台灣帶來風險,也就是「壞朋友綜合症」,「你越想幫助朋友,就越將他們推向了險境」 。

據美國全國公共廣播電台(NPR)報導,美國自8月份以來派出衛生部長阿札爾(Alex Azar)和國務院次卿柯拉克(Keith Krach)訪台後,川普最近也批准了價值18億美元的軍售案等政策,大範圍深化對台關係,令中共政府深感不安。

