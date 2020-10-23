台灣得「壞朋友綜合症」？美專家：川普連任會讓台灣風險更高

▲隨著美國總統大選逼近，美中台關係也逐漸被大家所注意。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

美中關係日益惡化，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登也曾多次在政見發表時提及，他們在當選後將對中國採取強硬的態度。美國海軍戰爭學院（Naval War College）研究教授戈爾茨坦（Lyle Goldstein）憂慮指出，川普連任後可能會加強美台關係，此舉絕對會激怒中國，進而為台灣帶來風險，也就是「壞朋友綜合症」，「你越想幫助朋友，就越將他們推向了險境」 。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國自8月份以來派出衛生部長阿札爾（Alex Azar）和國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台後，川普最近也批准了價值18億美元的軍售案等政策，大範圍深化對台關係，令中共政府深感不安。

The State Dept. has approved plans to sell $1.8 billion of arms to Taiwan — the latest in the Trump administration's deepening ties with Taipei. Some analysts believe that raises risks for the island.https://t.co/9mRv0zLXCw — NPR (@NPR) October 22, 2020

美國企業研究院（American Enterprise Institute）的學者馬紮（Michael Mazza）表示，「從多方面來看，美國都把臺灣視為一個更正常的外交夥伴。」

不過，美國海軍戰爭學院（Naval War College）研究教授戈爾茨坦（Lyle Goldstein）憂心，美國對台灣的援助或許將成為所謂的「壞朋友綜合症」，「你越想幫助朋友，就越將他們推向了險境」 。

由於中國政府認為，台灣是中國的一部分，也誓言要收復台灣，即使使用武力也在所不惜，因此歷屆的美國政府在行事上都特別謹慎，與台灣保持溫和的關係，並在軍事上以「不跨越紅線」為前提對台提供援助。

▲美國總統川普在處理美中台關係上行事獨特。（圖／達志影像／美聯社）

在贏得2016年大選僅一個月後，川普就開始表露出他與「前任們」不同的做法，當時他接聽了來自總統蔡英文的祝賀電話，讓中國感到慌亂。此後，川普還增加了美國軍艦通過台灣海峽的頻率，並不顧中國反對，頻繁向台出售武器。

北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）認為，川普只是借助台灣來實行他的中國政策，此舉將增加台灣的風險，「川普政府裡滿是極端反中的人，他們當然願意將台灣這顆棋子拉進美中衝突中」，但美國可以通過加強美台經濟聯繫、制定雙邊貿易協定，來兌現對台灣的承諾。

她的建議與美國智庫戰略和國際研究中心（CSIS）最近發佈的報告不謀而合。報告中建議，美國下一屆政府應加強與台灣的軍事和經濟聯繫，協助台灣強化自身能力，以確保美國的國家利益。

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