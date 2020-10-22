　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」！4家門市限定免費送

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」，另也舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

▲全聯10/23起於全台門市開賣「萬聖節兒童醫用口罩」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心將於10/23起限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，顏色分別有黑、白可選，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元，每人限購1盒，數量限量售完為止，各門市販售數量與開賣時間，以各店公布為準。此外10/30至11/1期間，只要是穿著萬聖節裝扮的小朋友，到全聯「4家門市」天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠大喊「戴口罩不要鬧」，就可獲得萬聖節限定版的1片，每店限量送90片，送完為止。

▲▼全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」，另也舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

▲全聯也將於10/25、10/31在天母運動公園舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

全聯再度推出「萬聖果果節」，今年活動將於10/25、10/31在天母運動公園舉行。10/25與「東森YOYO嘉年華」合作，福利熊將帶著水果探險隊現身，讓民眾與小朋友可以不定時在會場捕捉到他們可愛的身影，更可藉此認識不同的蔬果樣貌，現場更有萬聖節明星大遊行、小小萌鬼對抗賽、大小萌鬼親子闖關等。10/31與天母商圈合作，現場也販售台東、台南、屏東的特色農林漁牧物產，宜蘭傳藝中心也設有趣味攤位，還增加福利熊、全聯先生空飄球到天母運動公園進行繫留升空。

10/30-11/1穿著萬聖節裝扮的小朋友們，到全聯天母天玉、士林士東、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠5家門市，變裝大喊「不給糖就搗蛋」，就可獲得「MM牛奶巧克力樂享盒（208g，12包/盒）」，限國小(含)以下兒童，每人限領1包，每店限量100包，送完為止。

全聯同步也於網路舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，邀請12歲以下的小朋友共襄盛舉，以創意造型、化妝、物件搭配等方式裝扮，並拍攝小朋友穿搭照片，上傳檔案至活動頁，只要夠奇怪、夠吸睛，都可參賽，有機會獲得總獎金5萬元全聯禮券。

▲▼全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」，另也舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

▲▼全聯自10/23起於全台門市限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，顏色分別有黑、白2款可選。（圖／全聯提供）

▲▼全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」，另也舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

除了推出活動外，全聯自10/23起也於全台門市限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，3D立體造型與彈性耳帶，讓配戴更服貼緊密且舒適度高，顏色分別有黑、白2款可選，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元，每人限購1盒，數量限量、售完為止，各門市販售數量與開賣時間，以各店公布為準。

▲▼全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」，另也舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

▲小朋友到全聯天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠4家門市，變裝免費送1片。（圖／全聯提供）

另10/30-11/1穿著萬聖節裝扮的小朋友們，到全聯天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠4家門市，變裝大喊「戴口罩不要鬧」，就可獲得「萬聖節限定版」的康乃馨3D立體醫療兒童口罩，限國小(含)以下兒童，每人限領1片，每店限量送90片，款式隨機出貨，送完為止。

▲謝金燕姐姐款口罩即將開賣。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

而成人若想獲得特殊口罩，近日7-ELEVEN也在粉絲專頁貼出公告，10月24日早上正式開賣中衛Ｘ謝金燕聯名口罩，限定販售價每盒199元，僅限定11間Big7門市販售。將於上午10點半開始發放號碼牌，數量有限，每人限購一盒，不得代排或預留，並公告提醒勿以物品佔位或插隊、勿大聲喧嘩影響鄰近商家或住戶、非官方發放號碼牌請勿領取。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／中和景平路管線破裂！地面下陷壓到瓦斯管　道路封閉中
北市10坪vs新北74坪？他砸1900萬買了　內行戰翻：肯定
人妻在家裝針孔　錄到老公與小三「1天戰4次」驚呆
第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

智慧科技上身！家用金庫顏值再進化　可簡約可奢華為生活美感加分

全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」！4家門市限定免費送

姐姐蕾絲又來了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩10/24開搶　僅11間小7買得到

全家沙拉夾心土司美味驚人！推內餡激增不加價＋單品咖啡對折優惠　網友預備瘋搶

黑夜中最亮眼！超商開賣「螢光綠」口罩⋯3萬盒20分鐘搶購一空

快筆記！資深五寶媽雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

小7電子支付夯！每7人就有1人使用　超商綁定會員靠點數吸客

「像極了出國」　澎湖昇恆昌用登機證現折100　買免稅品滿3千再打8折

信義區7間百貨周年慶明開跑　新光三越史上最低回饋門檻、微風送開門福袋

潮流界夢幻逸品「SK-II青春露街頭藝術限量版」美慘了！鐵粉快趁2020百貨週年慶3色全包

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

智慧科技上身！家用金庫顏值再進化　可簡約可奢華為生活美感加分

全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」！4家門市限定免費送

姐姐蕾絲又來了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩10/24開搶　僅11間小7買得到

全家沙拉夾心土司美味驚人！推內餡激增不加價＋單品咖啡對折優惠　網友預備瘋搶

黑夜中最亮眼！超商開賣「螢光綠」口罩⋯3萬盒20分鐘搶購一空

快筆記！資深五寶媽雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

小7電子支付夯！每7人就有1人使用　超商綁定會員靠點數吸客

「像極了出國」　澎湖昇恆昌用登機證現折100　買免稅品滿3千再打8折

信義區7間百貨周年慶明開跑　新光三越史上最低回饋門檻、微風送開門福袋

潮流界夢幻逸品「SK-II青春露街頭藝術限量版」美慘了！鐵粉快趁2020百貨週年慶3色全包

韓籍重砲超積極跑壘！崔志萬避免雙殺還敲安　世界大賽寫歷史

10年前流行的「雙層染」回歸！韓網熱議5款範本　Jennie、Lisa都染了

美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

光芒怪物新人追平名人堂基特　成就菜鳥季後賽最多安

中職／富邦、統一決戰天氣成變數　延到明天是備案

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工

5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

蹲地拒回家　小4女畫圖揭父「壓她」86次...擔心連累媽媽被打

消費熱門新聞

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

SKII青春露街頭藝術限量版潮夢幻

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

信義區7間百貨周年慶10／22開跑

NIKE官網「快閃特賣」達55折

雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

最後一次限時優惠　無印良品結帳再81折

「螢光綠」口罩20分鐘搶購一空

快領優惠碼！麥當勞勁辣翅、雞塊買1送1

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

65吋小米電視首登台16999元

全家沙拉夾心土司增內餡添美味

回憶灌籃高手　動漫經典名校接力換景快閃

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

更多熱門

相關新聞

全聯果醬「贈品勝主角」！網嗨：為了抹刀買

全聯果醬「贈品勝主角」！網嗨：為了抹刀買

為了贈品才買的果醬？一名女子日前在家吃吐司時，發現家裡的抹刀莫名失蹤，只好到超市再買一把，意外找到一款果醬有附送抹刀，有種買一送一的概念，於是手刀入手了2個口味，也獲得了2把全新抹刀。

主婦曝3撇步「完美開封盒裝豆腐」　網湧入拜神

主婦曝3撇步「完美開封盒裝豆腐」　網湧入拜神

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

萊爾富10/21開賣「極光綠」口罩

萊爾富10/21開賣「極光綠」口罩

私製醫療口罩　康匠發聲明致歉

私製醫療口罩　康匠發聲明致歉

關鍵字：

特殊色口罩全聯醫療口罩

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面