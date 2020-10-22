全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」！4家門市限定免費送

▲全聯10/23起於全台門市開賣「萬聖節兒童醫用口罩」。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

全聯福利中心將於10/23起限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，顏色分別有黑、白可選，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元，每人限購1盒，數量限量售完為止，各門市販售數量與開賣時間，以各店公布為準。此外10/30至11/1期間，只要是穿著萬聖節裝扮的小朋友，到全聯「4家門市」天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠大喊「戴口罩不要鬧」，就可獲得萬聖節限定版的1片，每店限量送90片，送完為止。

▲全聯也將於10/25、10/31在天母運動公園舉行萬聖節活動。（圖／全聯提供）

全聯再度推出「萬聖果果節」，今年活動將於10/25、10/31在天母運動公園舉行。10/25與「東森YOYO嘉年華」合作，福利熊將帶著水果探險隊現身，讓民眾與小朋友可以不定時在會場捕捉到他們可愛的身影，更可藉此認識不同的蔬果樣貌，現場更有萬聖節明星大遊行、小小萌鬼對抗賽、大小萌鬼親子闖關等。10/31與天母商圈合作，現場也販售台東、台南、屏東的特色農林漁牧物產，宜蘭傳藝中心也設有趣味攤位，還增加福利熊、全聯先生空飄球到天母運動公園進行繫留升空。

10/30-11/1穿著萬聖節裝扮的小朋友們，到全聯天母天玉、士林士東、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠5家門市，變裝大喊「不給糖就搗蛋」，就可獲得「MM牛奶巧克力樂享盒（208g，12包/盒）」，限國小(含)以下兒童，每人限領1包，每店限量100包，送完為止。

全聯同步也於網路舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，邀請12歲以下的小朋友共襄盛舉，以創意造型、化妝、物件搭配等方式裝扮，並拍攝小朋友穿搭照片，上傳檔案至活動頁，只要夠奇怪、夠吸睛，都可參賽，有機會獲得總獎金5萬元全聯禮券。

▲▼全聯自10/23起於全台門市限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，顏色分別有黑、白2款可選。（圖／全聯提供）

除了推出活動外，全聯自10/23起也於全台門市限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，3D立體造型與彈性耳帶，讓配戴更服貼緊密且舒適度高，顏色分別有黑、白2款可選，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元，每人限購1盒，數量限量、售完為止，各門市販售數量與開賣時間，以各店公布為準。

▲小朋友到全聯天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠4家門市，變裝免費送1片。（圖／全聯提供）

另10/30-11/1穿著萬聖節裝扮的小朋友們，到全聯天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠4家門市，變裝大喊「戴口罩不要鬧」，就可獲得「萬聖節限定版」的康乃馨3D立體醫療兒童口罩，限國小(含)以下兒童，每人限領1片，每店限量送90片，款式隨機出貨，送完為止。

▲謝金燕姐姐款口罩即將開賣。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

而成人若想獲得特殊口罩，近日7-ELEVEN也在粉絲專頁貼出公告，10月24日早上正式開賣中衛Ｘ謝金燕聯名口罩，限定販售價每盒199元，僅限定11間Big7門市販售。將於上午10點半開始發放號碼牌，數量有限，每人限購一盒，不得代排或預留，並公告提醒勿以物品佔位或插隊、勿大聲喧嘩影響鄰近商家或住戶、非官方發放號碼牌請勿領取。