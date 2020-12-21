中衛「星空雪花」今限定開賣　MIT口罩推跨年限定款迎2021

▲今（12/21）電商平台限時限量開賣中衛口罩「星空雪花（圖左）」。（圖／CSD中衛提供）

記者洪菱鞠／台北報導

之前沒搶到中衛聖誕節雪花口罩的人，今（12/21）可鎖定PChome 24h購物、博客來的開賣時間，限時限量推出以靛藍色為基底、充滿魔幻神秘感的「星空雪花」，每人限購1件。Pinkoi醫療口罩再推6款高級新色，包括2021跨年限定款口罩，很適合年末出席各種聚餐、活動時配戴，東森購物網也有新春跨年款造型口罩，戴起來迎接新的一年。

PChome 24h購物持續推出各式醫用口罩限時優惠，今釋出8款特殊色中衛口罩，包括酷黑、薰衣紫、深丹寧、藍色、炫霓紫、黑+古銅、櫻花粉，以及很有戴起來很有聖誕氣息的星空雪花，每一款皆搭配酒棉濕巾，推出日常防疫組開賣，售價389～429元不等，每人限購 1 件。

▲PChome 24h購物在21日開賣8款特殊色中衛口罩。（圖／翻攝自PChome 24h購物官網）

想要入手中衛口罩星空雪花款的話，還可鎖定博客來今中午12點開賣時間，單盒30片裝，售價300元，因數量有限，每個帳號只能購買一盒，需注意的是，加入購物車不代表取得購買資格。

東森購物網推出多檔口罩商品優惠，其中，久富餘雙鋼印成人醫用口罩提供多款特殊花色，除了有應景的聖誕限定款、冰晶雪花版，還有新春跨年煙火款、金牛送財戴起來迎接2021年，單盒50片特惠399元，使用東森幣最高再抵19元。此外，「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配GRANDE格安德雙鋼印醫用成人平面口罩單盒50片裝，只要790元。

▲東森購物網開賣聖誕、跨年限定款口罩。（圖／翻攝東森購物網）

Pinkoi攜手涔宇科技再推出6種質感新花色醫療口罩，包含「秋冬特殊莫蘭迪款」、「2021跨年限定款」和限量一萬盒的「絕美大理石款」，凡購買還可享IPPI手作革物、ZENLET、zistoire的口罩收納夾、口罩鍊等台灣設計品牌商品專屬加購75折優惠。

而此次Pinkoi獨家開賣的多款特殊色口罩，黑耀彩光系列全新4種秋冬限定莫蘭迪色系，將霧灰色注入珊瑚紅、紫藕及藏藍色中，素面設計搭配黑色包邊，時髦中又多了些文青氣息；限量2021跨年限定款口罩推出中英城市雙版本，連結世界各城市名如倫敦、首爾、巴黎、東京等，跨年當天配戴特別有濃厚節慶感，可買來收藏紀念或送給外國親友；潑墨時尚系列僅限量一萬盒的卡拉拉白色大理石，將深淺相異的藍黑灰色以不規則印花呈現，完美還原大理石花紋的美，也展現高貴氣息。

▲卡拉拉白色大理石單盒30入售價300元。（圖／Pinkoi提供）

▲2021跨年限定中英文城市版單盒30入售價300元。（圖／Pinkoi提供）

▲黑耀彩光系列秋冬限定款，單盒50入售價380元。（圖／Pinkoi提供）