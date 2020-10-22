　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖／USMS)

▲ 「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖／USMS)

記者任以芳／台北報導

美國國務院批准三項對台軍售，總價高達 18 億美元，換算超過台幣 540 億元。其中，海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS）、遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile），兩款軍武可以大力提升我方源頭打擊能力。《ETtoday新聞雲》記者訪問台灣知名軍事專家施孝瑋，他表示，「這次美對台軍售的武器，可以提升國軍源頭打擊能力，原本處於挨打狀態將變成有反擊能力。」

目前台灣擁有地對空防空飛彈，不管是愛國者還是天弓三型防空飛彈，對比解放軍目前擁有的短程地對地飛彈，大概可以發射七到八波。台灣目前防空飛彈大概只有排除兩到三波地對地彈道飛彈，後面四到五波也不能任由其炸。這次美方出售的海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS），施孝瑋表示，「可以提高我們源頭打擊能力。」

施孝瑋進一步分析，只要國軍擁有射程300公里的「海馬士」多管火箭系統，在我方發動第一波攻擊以後，可以對方飛彈發射車以及還沒發射飛彈進行源頭打擊，因為具有這樣射程飛彈才有這樣源頭打擊能力。

▲▼ 遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）。（圖/翻攝 Official U.S. Navy Page）

▲遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）。（圖/翻攝 Official U.S. Navy Page）

另外，遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）射程和「海馬士」十分相近，射程也有270公里以上。施孝瑋指出，「此款飛彈可以發射在海峽中線，也可深入大陸沿海一帶大約250公里左右，逼迫大陸解放軍地對地發射車和位置必須往後挪移，才有可能避開我方反制攻擊。」

美國對台3項軍售案，還包含6套供F-16戰機使用的MS-110新式偵照莢艙（MS-110 Recce Pod System），可以強化我方偵蒐能力。對此，施孝瑋說，過去我方偵照莢艙已經電子化，但沒有即時傳輸能力，飛行員拍完還是要把資料飛帶回下載，給軍方作戰使用。「這次偵照莢艙具備空中戰術資料傳輸能力，最差情況，萬一偵察機被敵軍發現或被擊中，之前獲得的情資可以即時回傳給軍方。」

最後，施孝瑋強調，這次美對台出售的三款軍武，各自具備實戰功能，助長我軍事氣，「從原先挨打情況下，具備反擊、反制能力，如果能把解放軍還沒發射的飛彈先打掉，對於對方加乘攻擊有反制作用。」

▲解放軍東部戰區第73集團軍演練。（圖／翻攝自央事軍事微博）

▲解放軍東部戰區第73集團軍演練。（圖／翻攝自央事軍事微博）

面對美國頻頻對台軍售，是否讓兩岸面臨最後臨界點？國觀智庫副總裁田士臣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）建議將台灣武裝成「豪豬」， 在防務上增加支出，進行軍事改革。此前美參議員馬可·盧比歐（Marco Antonio Rubio）近期談論台灣問題也表示，美國不會因台灣問題跟大陸打一場全面戰爭，但美對台軍售可以提高大陸的「武統代價」，直到大陸不願意付出這些「代價」。

針對上述說法，田士臣說，假如意圖通過代價方式阻止大陸武統，這種說法是比較幼稚的。因為大陸為了主權維護將會不惜任何代價，就這點來說，台灣軍購何時達到威脅、破壞和平統一條件，越過對台動武的紅線，這一點是動態的，將由大陸做出判斷。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
金融OL為業績陪睡「金主」　陸綠帽男友心碎揭床照
快訊／搜救中正橋落水工人　新店溪意外撈到女浮屍
開賓利、大7衝進魚池都是假的！　刑事局找到真相了
快訊／沙德爾變中颱！對流爆發　北部狂下豪雨
iPhone 12網路用5G還4G？　耗電實測出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

陸國防法草案曝光　「發動戰爭條件」多了一項

解放軍西藏軍區多兵種演練　近90%新裝備首次亮相

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

轟-6N掛10米長空射導彈亮相　6500公里打擊範圍蓋第二島鏈

中科院自製「台版死神」無人機　騰雲號台東試飛成功

4個月軍事訓練役不延長！　朱學恒酸：讀4個月書考得上台大？

金防部聯合反登陸作戰操演　重砲齊放展前線戰力

美軍 F/A-18E超級大黃蜂墜毀中國湖　一個月內第二起意外事故　

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

駕駛＋乘客開車門擊落後方騎士　左右先後雙殺...網：整車都三寶

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

陸國防法草案曝光　「發動戰爭條件」多了一項

解放軍西藏軍區多兵種演練　近90%新裝備首次亮相

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

轟-6N掛10米長空射導彈亮相　6500公里打擊範圍蓋第二島鏈

中科院自製「台版死神」無人機　騰雲號台東試飛成功

4個月軍事訓練役不延長！　朱學恒酸：讀4個月書考得上台大？

金防部聯合反登陸作戰操演　重砲齊放展前線戰力

美軍 F/A-18E超級大黃蜂墜毀中國湖　一個月內第二起意外事故　

快訊／N號房事件主嫌趙博士　被韓國檢方求處無期徒刑

雙北捷運合併一間公司？　柯文哲：以前跟林全見面就討論過

順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

網紅落地窗前熱舞！第13秒驚見背後「激戰畫面」...網全看傻

北海道增加三倍！新冠肺炎導致事故增加？東京死亡事故同期兩倍

開始轉紅了！ 阿里山楓紅情報公開　「賞楓主題列車」12月開跑

「高雄國際食品展」好康大放送　消費滿額送福袋！抽平板、吸塵器

丈夫被持槍歹徒挾持！　性感網紅「只穿小褲褲」掏槍保護7歲兒

北富銀新系統之亂「最新消息」　已交出查核報告

日職／宋家豪下二軍　台灣日職一軍剩4人

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

軍武熱門新聞

陸修《國防法》　增發動戰爭條件

「台版死神」無人機台東試飛成功

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美F-22伴隨

東南亞海盜都怕他！　台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕

轟-6N掛10米長空射導彈亮相

軍事訓練不延長！宅神：讀4個月考得上台大？

美海軍超級大黃蜂於中國湖墜毀

空警-600上山東艦難扛預警任務

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

解放軍西藏軍區多兵種演練　近90%新裝備首次亮相

解放軍公開驅離外機影片　機徽打馬賽克

金防部反登陸作戰操演重砲齊放

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

陸軍事專家：美國正把台灣堡壘化

更多熱門

相關新聞

川普主打美國優先　陸譏：退群成癮

川普主打美國優先　陸譏：退群成癮

在美國總統川普主打「美國優先」政策、更加關注自身發展之際，中國填補全球領導真空卻沒取得太大進展，倘若更為國際化的拜登在2020年大選中勝出，將為他帶來許多表現機會。

「在美國訂三媽臭臭鍋」一餐4300元　餐點曝光

「在美國訂三媽臭臭鍋」一餐4300元　餐點曝光

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

斐濟衝突淪私人糾紛

斐濟衝突淪私人糾紛

台灣是美國重大利益所在！美智庫：應提升對台政策

台灣是美國重大利益所在！美智庫：應提升對台政策

關鍵字：

美國對台軍售海馬士遠距攻陸型魚叉飛彈

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面