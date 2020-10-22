海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

▲ 「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖／USMS)

記者任以芳／台北報導

美國國務院批准三項對台軍售，總價高達 18 億美元，換算超過台幣 540 億元。其中，海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS）、遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile），兩款軍武可以大力提升我方源頭打擊能力。《ETtoday新聞雲》記者訪問台灣知名軍事專家施孝瑋，他表示，「這次美對台軍售的武器，可以提升國軍源頭打擊能力，原本處於挨打狀態將變成有反擊能力。」

目前台灣擁有地對空防空飛彈，不管是愛國者還是天弓三型防空飛彈，對比解放軍目前擁有的短程地對地飛彈，大概可以發射七到八波。台灣目前防空飛彈大概只有排除兩到三波地對地彈道飛彈，後面四到五波也不能任由其炸。這次美方出售的海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS），施孝瑋表示，「可以提高我們源頭打擊能力。」

施孝瑋進一步分析，只要國軍擁有射程300公里的「海馬士」多管火箭系統，在我方發動第一波攻擊以後，可以對方飛彈發射車以及還沒發射飛彈進行源頭打擊，因為具有這樣射程飛彈才有這樣源頭打擊能力。

▲遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）。（圖/翻攝 Official U.S. Navy Page）

另外，遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）射程和「海馬士」十分相近，射程也有270公里以上。施孝瑋指出，「此款飛彈可以發射在海峽中線，也可深入大陸沿海一帶大約250公里左右，逼迫大陸解放軍地對地發射車和位置必須往後挪移，才有可能避開我方反制攻擊。」

美國對台3項軍售案，還包含6套供F-16戰機使用的MS-110新式偵照莢艙（MS-110 Recce Pod System），可以強化我方偵蒐能力。對此，施孝瑋說，過去我方偵照莢艙已經電子化，但沒有即時傳輸能力，飛行員拍完還是要把資料飛帶回下載，給軍方作戰使用。「這次偵照莢艙具備空中戰術資料傳輸能力，最差情況，萬一偵察機被敵軍發現或被擊中，之前獲得的情資可以即時回傳給軍方。」

最後，施孝瑋強調，這次美對台出售的三款軍武，各自具備實戰功能，助長我軍事氣，「從原先挨打情況下，具備反擊、反制能力，如果能把解放軍還沒發射的飛彈先打掉，對於對方加乘攻擊有反制作用。」

▲解放軍東部戰區第73集團軍演練。（圖／翻攝自央事軍事微博）

面對美國頻頻對台軍售，是否讓兩岸面臨最後臨界點？國觀智庫副總裁田士臣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）建議將台灣武裝成「豪豬」， 在防務上增加支出，進行軍事改革。此前美參議員馬可·盧比歐（Marco Antonio Rubio）近期談論台灣問題也表示，美國不會因台灣問題跟大陸打一場全面戰爭，但美對台軍售可以提高大陸的「武統代價」，直到大陸不願意付出這些「代價」。

針對上述說法，田士臣說，假如意圖通過代價方式阻止大陸武統，這種說法是比較幼稚的。因為大陸為了主權維護將會不惜任何代價，就這點來說，台灣軍購何時達到威脅、破壞和平統一條件，越過對台動武的紅線，這一點是動態的，將由大陸做出判斷。