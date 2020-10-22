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別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新

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▲許多人以為家中浴廁臭味來自馬桶，其實和整個空間沾染細菌有關。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

你家廁所也有奇臭難聞的異味困擾嗎？許多人以為家中浴廁臭味來自馬桶，搞不懂為何明明已拼命刷洗馬桶，廁所卻仍有揮之不去的臭味，加上現代人多居住公寓或小套房，環境通風性不佳連帶容易臭氣滿屋、孳生細菌；還有很多網美餐廳、文青咖啡店明明裝潢很有質感，但一進廁所就聞到混雜芳香劑的臭味，矛盾氣味令人忍不住皺眉。日本風倍清這次委託ETtoday特派員直接實測突擊，破解大眾對於浴廁異味的迷思，別再「臭怪」馬桶害廁所總有味道啦！

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新（圖／翻攝自影片）

▲許多人以為家中浴廁臭味來自馬桶，其實整個空間各處都會吸附臭味與細菌。（圖／翻攝自影片，下同）

ETtoday特派員實際走訪一家文青咖啡店，店長即便勤勞打掃、甚至擺上擴香，廁所總還是有異味，被客人抱怨卻找不到原因，只好增加刷洗廁所的次數。事實上，廁所的異味來源並非只有馬桶，超乎大家想像很多地方都會吸附臭味跟細菌。每次馬桶沖水都會噴散臭味因子與細菌，並且不斷擴散與孳生，日本實驗室研究證實一隻細菌7小時後可繁殖超過百萬隻。臭味與細菌不只在馬桶上，更會吸附在擦手巾、面紙盒、布織物、地墊等任何可滲透的表面，或甚至在牆壁隙縫和天花板都可能有髒汙附著，才會發生再怎麼清掃還是會聞到臭味的惱人窘境。

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新（圖／翻攝自影片）

▲擦手巾、面紙盒或是任何布織物，在每次馬桶沖水都會加速臭味和細菌飛散吸附到這些物品上，造成二度汙染，每次走進廁所才會再聞到臭味。

ETtoday特派員推薦採用日本風倍清革新首創的「風倍清浴廁用 抗菌消臭防臭劑」來徹底真正解決廁所異味困擾。只要按下背後的按鈕，置放高於馬桶便座高度的地方，便能長時間持續像一台小小清淨機，徹底淨化廁所中的各種問題，風倍清能夠穩定釋放獨家消臭成分強力分解各種廁所常見異味，包含尿臭味、霉味等，並能在會吸附異味與細菌的表面形成「滲透防護層」，防止異味二度吸附擴散，同時做到24小時抗菌，有效抑制細菌孳生，從根源解決問題，才能讓廁所真正乾淨清新。因此大受日本主婦好評，成為日本熱銷第一的廁所清新神器，只要簡單放著就能輕鬆享受長達45天的清新舒適，消臭、防臭再抗菌，體驗日式高標準潔淨！

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新（圖／翻攝自影片）

▲▼只要按下背後的按鈕，置放高於馬桶便座高度的地方，風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑不只強力消臭，日本革新「滲透防護科技」更能隔絕異味二度擴散與細菌孳生，消臭、防臭、再抗菌，輕鬆享受長達45天的清新舒適！

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新（圖／翻攝自影片）

ETtoday特派員在兩週後回訪文青咖啡店，實際探查放上了風倍清浴廁用的廁所，是否真的有所改善？獲得熟客大讚表示，「最近廁所的味道真的變好了，以前害怕廁所味道會盡量避免去上廁所，現在不僅沒臭味還有清新皂味」；連文青咖啡老闆也開心的表示，「以前那些奇怪的味道不見了，終於不用一直擔心地去檢查廁所整潔，真的幫助很大！」。不同於一般芳香劑，風倍清從根本解決臭味問題又能持續抗菌，營造真正安心與舒適的如廁環境！

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新（圖／翻攝自影片）

▲兩周後突擊，熟客大讚表示，最近廁所的味道真的變好了，沒了香臭混雜的複雜氣味，只留下清新的肥皂香！

台灣廁所時常與浴室共構，整體環境潮濕悶熱，也容易沒有對外窗或循環扇，廁所揮之不去的臭味一直是普遍民眾的居家清潔難題，甚至有時候擦臉都能在毛巾上聞到惱人的霉臭味。ETtoday特派員實測證實，來自日本的超人氣消臭商品「風倍清浴廁用 消臭防臭劑」透過革新科技，1壓3效抗菌、消臭、防臭，真的能達到45天的清新效果，不只空間中變乾淨了，其他像毛巾會吸附臭味的物件也都清新了起來！一起根源改善浴廁異味，真正提升居家環境品質，讓生活更舒適吧！

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新（圖／翻攝自影片）

▲共有清爽皂香、薄荷綠香及、山谷微香3種，一起根源改善浴廁異味，真正提升居家環境品質，讓生活更舒適吧！

走到巷口全聯就能入手體驗日本超熱銷浴廁清新神器啦！快去體驗日本的根源潔淨感吧！

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