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別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心

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▲辦公室人緣大考驗！個人的味道管理不當，可是會讓同事和想認識的異性對你大大扣分喔~往下看下去！（影片／ETtoday）

消費中心／綜合報導

夏季悶熱 容易滋生臭味與細菌。尤其是在潮濕的台灣，身上的汗水濕了又乾、乾了又濕，機車族很容易在安全帽裡、和不常清洗的鞋子內留下擾人的細菌和惡臭。「味道」是女生在心裡評分很重要的一環，不稍加注意讓臭氣噴發的話，「臭臭男」、「超不貼心」的標籤就會在你身上撕也撕不掉。

日本除菌消臭噴霧品牌風倍清推出一支「草食男得勝秘招大公開」影片，來教機車族以及注重居家整潔的人，在哪些小細節多用點心，就能順利擄獲女生芳心。

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）

▲辦公室裡的草食男和耍帥哥都眼睛一亮想被翻綠牌啊。（圖／翻攝自影片，下同。）

在辦公室經常會有和同事聚餐 或是順道載同事一程的情況，魔鬼就藏在細節裡，可不要忘了個人周邊物品的清潔，以免一失足成千古恨 讓自己形象大毀。影片裡的人氣女同事提議一起去日本料理，辦公室裡的草食男和耍帥哥都眼睛一亮想被翻綠牌啊，耍帥哥藉口自己買了新摩托車請人氣女同事一起試車，草食男只能把到口的邀約又吞回肚子裡。一旁貼心的女同事見狀，表態希望草食男能載她，化解尷尬場面。

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）

▲▼沒想到一出門安全帽發出惡臭味和清新氣息的差異感，就是兩男分數拉出高低的開始。草食男每天騎車回家後以風倍清噴安全帽幾下，隔天味道就會完全消除

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）

每天使用的安全帽，是最容易被忽略及不常清洗的物件。劇中拿出安全帽那一刻，就是兩男分數拉出高低的開始。耍帥哥將安全帽從車廂拿給人氣女同事時，一股不知道是油臭味還是腐爛味瞬間撲鼻而來，原本載人的好意被大大扣分。反觀貼心女同事卻在草食男的車廂裡發現一罐噴霧，他解釋，「這是日本熱銷第一的風倍清，只要順手拿起來噴幾下，就能深入布料纖維分解異味分子，達到99.9％的除菌效果，像是放在車廂不太會清洗的安全帽，每天騎車回家後噴上幾下隔天味道就會完全消除。」注重個人整潔又貼心的舉動，瞬間讓女同事的好感度大增。草食男瞬間變暖男的勝出秘技，就是風倍清除臭噴噴。

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）

▲到了居酒屋時，耍帥哥鞋子裡發出的鹹魚味是讓他形象全毀一擊斃命的關卡。

夏天悶熱，另一個需要留意臭味的物件就是鞋子。無論是到外面餐廳聚餐或是去同事家拜訪 卻因為鞋臭不敢脫鞋真的會萬分尷尬，若是硬脫了鞋散出臭味讓人覺得不舒服，則會大大賠掉形象。
影片中的人馬到了居酒屋，就是讓耍帥哥一擊斃命的關卡……他一進門脱鞋，鞋子裡的異味立刻瀰漫整個空間，讓其他三個人不禁摀鼻大喊，「什麼味道！」，耍帥哥的形象因為這股臭味瞬間崩塌，人氣女同事被這一波一波的臭氣攻擊嚇得落荒而逃，再也沒辦法跟「很有味道」的人一起吃飯。耍帥哥反而覺得人氣女同事太傲嬌瞧不起機車族，只想像公主一樣有汽車接送，馬上大喊出「我就知道！女生寧願坐在汽車上哭，也不願坐在摩托車上笑」的酸句。

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）

▲▼草食男告訴耍帥哥只要使用日本熱銷第一的風倍清織物除菌消臭噴霧，他能夠深入布料纖維分解去除鞋子裡的臭味。不管是安全帽內襯、外套、沙發，只要每天隨手噴噴，就可以保持全天的乾淨整潔無異味。

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）

一向不吭聲的草食男忍不住跳出來唸了耍帥哥，要他不要再把錯怪在別人身上，其實問題全部源自於從他製造出來的異味。他掏出自己消除臭味的法寶「風倍清除臭噴噴」，告訴耍帥哥只要使用日本熱銷第一的風倍清織物除菌消臭噴霧，就能夠深入布料纖維分解去除鞋子裡的臭味，運用獨家科技「分解去除」而非掩蓋異味，還能夠達到99.9%安心除菌的功效，玉米由來的天然成分使用起來也安心，不管是安全帽內襯、外套、沙發，只要隨手噴噴，就可以保持全天的乾淨整潔無異味。

劇末連耍帥哥都懂了，他的對手根本不是溫溫吞吞的草食男，是個更懂怎麼聰明打造生活質感的暖男，真的太小看人家了啊。在細節上不斷勝出的暖男每天都使用風倍清隨手噴噴，簡簡單單就可做好個人的氣味管理，這就是他就維持好人緣好形象的秘招。

▼讓兩個男生整潔度高下立判的，就是日本熱銷第一的風倍清織物除菌消臭噴霧。

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心（圖／翻攝自影片）
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