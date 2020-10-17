廁所狂貼公告「美麗的小姐們」　最後1張不忍了！網笑：怨念超深

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市一名女網友日前到某棟辦公大樓上廁所，眼看門上貼有多張公告，從最開始的嘴甜勸導，到後來忍無可忍，狂寫下107字開嗆，讓她笑到不行，而許多女生也心有戚戚焉，直呼「胎哥鬼真的超多！」

女網友在爆怨公社發文直呼，「北市某辦公大樓，撿到槍...上個廁所害我笑到不行，好想看派人去檢查，然後抓到兇手的樣子，我也很懷疑那種上到整個馬桶都是的人，屁股是發生什麼事？遇到有人把馬桶用很髒，我都好想鼓起勇氣叫她回來給我清乾淨，拎娘碗粿咧......。」

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從照片中可見，一開始公告都是軟性勸導，用語也相當溫和，還不忘先誇讚使用者「各位美麗大方的小姐們」，然後好說歹說仍未見成效後，公告者不忍了，祭出超大一張罵好罵滿。

上面寫道，「如果不使用馬桶蓋，請掀起來好嗎？不要噴得到處都是好不好，已經好言相勸這麼多張紙了，不要連最基本的禮貌都做不到好不好，用髒馬桶蓋是不會擦一擦是不是阿！到底要講幾次阿？蛤~是要派人站在門口檢查，是誰使用完畢造成的是嗎？都幾歲了阿還要人教嗎？」

▲第4張怒氣值破表。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們不禁笑回，「外表水水，其實是胎哥鬼」、「對不起，我笑到肚子抽筋」、「這張公告怨念很深」、「這張紙的憤怒...偶秒懂」、「哈哈哈哈好氣！我也不懂不用馬桶蓋為什麼不掀起來」。

而po文也掀起共鳴，不少女性朋友感嘆，「最討厭腳踩在馬桶蓋上的，超級不衛生，也很沒公德心」、「有時候去上蹲式的也是，對不準到底有什麼毛病？人體構造跟別人是有多不同」、「台北捷運站也很多人用坐式的，尿得整個馬桶都是，我一直納悶到底怎麼尿的」、「女生公用廁所根本就是恐怖箱，你永遠不知道打開來會看到啥」。