走訪高接梨的故鄉！　台中東勢在地實力派滋味大揭密

▲台中東勢有高接梨故鄉的美譽，除了氣候宜人適合果樹生長，栽種過程中還潛藏果農的堅持用心，才能孕育出的好滋味。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／台中報導

四季氣候宜人的台中東勢，是全國知名的水果之鄉，當地梨農透過梨穗嫁接，陸續栽培出新興梨、秋水梨和豐水梨等高接品種，果肉細緻且產量高，更讓東勢獲得高接梨故鄉的美譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高接梨農透過人工嫁接技術，在四季氣候宜人的台中東勢，栽培出新興梨（下圖）、秋水梨和豐水梨等品種。（圖／記者謝婷婷攝）

走訪東勢這一帶，拜訪曾連續四年奪下台中市優質高接梨評鑑冠軍的達人黃政乾，種植高接梨超過30年，示範著栽培過程中最考驗技術的人工嫁接。

黃政乾解釋：「土長枝在11月的時候要剪枝的時候，就要留起來，留起來就是明年的高接，拿日本新鮮的花苞削了拿來接進去，接進去就是膠帶給它纏緊，纏緊過了將近1個月它就會開花。」

▲種植高接梨超過30年的黃政乾，曾連續四年奪下台中市優質高接梨評鑑冠軍。（圖／記者謝婷婷攝）

也就是說高接梨透過嫁接讓低海拔地區，也能長出溫帶梨。黃政乾表示，從1月開始高接到7月採收，自然成熟期近200天，「還要照顧它，還要噴水、砍草、施肥，用好的時候還要包，像外圍看到的這個，第一次套就是這個袋子，第二次就是這外面的，不然它會日傷。」

▲高接梨果經兩次套袋，可遮光防止日傷。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高接梨果園採用草生栽培農法，雜草和果樹自然共生。（圖／記者謝婷婷攝）

對於栽種方式很有自己的一套，看看黃政乾的果園，雜草、果樹自然共生，靠的就是草生栽培農法。他說：「土壤比較沒那麼深，日曬比較會透過去，所以有草可以保濕，當這麼高的時候，我們就給它砍掉，砍下去做基肥。」

▲7月採收季，農民以電動剪刀剪斷樹枝摘取梨果。（圖／記者謝婷婷攝）

每到7月進入密集採收季，高接梨農會先一手抓著梨果，另一手使用電動剪刀，從剪斷高枝開始摘取。黃政乾說：「在棚架面的先剪，那比較底下，陽光比較不好的就比較慢剪，所以它的甜度就比較均勻，為什麼棚架面這邊甜度比較高，因為它日曬好，它的養分也是送比較出去。」

▲▼台中市東勢區農會場長葉大衛（下圖左）表示，採收後的高接梨要先冰存2到3天，有助後續包裝流程品質把關。（圖／記者謝婷婷攝）

不過新鮮採收的梨不能馬上包裝，要先進冰庫住2到3天，除了能增加外皮美麗色澤、果肉緊實度和脆度風味外，冰存最主要的作用是顧品質。台中市東勢區農會場長葉大衛強調：「採收的過程中，它有被剪刀刺傷，或者是裡面有過熟的部分，我們先進冰庫之後，冰完出來光檢的話，可以很明確地看出，有過熟或損耗的部分，讓大姐可以很明確的，將有缺點的果形先剔除。」

▲▼為確保每顆高接梨甜度達11度，需經光波選果分級。（圖／記者謝婷婷攝）

為了確保每一顆梨的甜度達到標準，還必須闖過光波選果這道關卡，由半自動光檢測機分級。葉大衛說：「把梨子放上去之後，由光波去判讀這顆梨子的糖度在哪個範圍，然後機器再彈射到我們的托盤上面，一直到後面的部分直接讓它分級成，甜度11度以上跟11度以下。」

▲▼經過層層把關，才能送進自動封膜機包裝，讓消費者在自家餐桌上，就能享用口感清脆、甜度高的高接梨。（圖／記者謝婷婷攝）

經過層層把關，口感清脆多汁、甜度達11度的高接梨才能送進自動封膜機包裝，原來在東勢山城潛藏果農堅持用心孕育出的好滋味。