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全聯這款果醬「贈品勝主角」！主婦目光被吸走　網嗨：為了抹刀買

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▲▼買果醬送抹刀。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲買果醬送抹刀。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

記者黃可昀／綜合報導

為了贈品才買的果醬？一名女子日前在家吃吐司時，發現家裡的抹刀莫名失蹤，只好到超市再買一把，意外找到一款果醬有附送抹刀，有種買一送一的概念，於是手刀入手了2個口味，也獲得了2把全新抹刀。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，原本只是想去買一把抹刀，剛好看到某一款英國果醬有附抹刀，由於2種口味難以抉擇所以都買，「咦？到底是缺抹刀還是果醬啊？」回家開箱後發現抹刀品質不錯，至於「主角」果醬近期應該不會拿出來吃。

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▲▼買果醬送抹刀。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲試用後發現抹刀品質良好。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

後續她還補充了使用心得，雖然抹刀只是果醬的贈品，但品質也沒有馬虎，使用不鏽鋼材質，為了確定抹刀耐用度，她還用滾水燙了3分鐘，再趁熱沾食用油用力擦拭，實驗結果都沒出現劣質加工的黑油。

網友笑回，這次被生火的竟然不是產品本身，而是連帶附送的贈品，抹刀吸引力反而還比果醬強，「為了這把抹刀，我會買這組果醬耶」、「是買抹刀送果醬吧」、「剛買了藍莓，果醬好吃抹刀好用」、「我的抹刀也是清廚餘時，掉進流理台水管裡面撈不出來了，看來也來去買個果醬吧！」

▼抹刀為不鏽鋼材質。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲▼買果醬送抹刀。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

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