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一日蒜農不好當！　人工採收蒜頭、多層篩選關卡超嚴格

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▲一日蒜農不好當，人工採收完之後，得經過烘乾、去土去黑皮等多層篩選關卡，才會將最好的蒜頭送到消費者手中。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／雲林採訪報導

吃香腸要配蒜頭，炒菜也要有蒜頭，你是蒜頭控嗎？記者來到雲林東勢鄉的福翰農場體驗當「一日蒜農」，老闆吳宗翰2011年返鄉種蒜頭，年紀輕輕已經營一間農場，更是百大青農得主，要將台灣的蒜頭產業繼續發光發熱。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲▼福翰農場主人吳宗翰使用有機肥與微生物菌幫助蒜頭生長，堅持「友善種植」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

吳宗翰說：「蒜頭大概是9月種植，隔年3至4月採收。種蒜頭之前，我會先弄大量的有機肥，過程中也會再弄一些微生物菌來幫助蒜頭生長，這算是對蒜頭與土壤比較健康的方式。不過一開始銷售產量不太好，後來取得產銷履歷認證以及有機會加入全聯的農家直採後，銷售量才漸趨穩定，讓我可以繼續堅持安心的種植方式」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲蒜頭烘乾後，接著經過大蒜清洗機「去土去黑皮」。（圖／記者謝盛帆攝）

吳老闆對所有細節一點都不馬虎，就像對待自己孩子般細心呵護，採收完蒜頭，後續還有繁瑣的「關卡」等著蒜頭們一一闖關。吳宗翰表示，「蒜頭剛採回來，泥土還濕濕的，所以第一步要先去烘乾，基本都得烘上一個月，接著經過大蒜清洗機，去土去黑皮，只留下夠大、夠飽滿的蒜頭」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼人工篩選蒜頭品質，幫蒜頭剪去頭尾，整理多餘的蒜膜。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

下一關開始人工篩選，員工們細心地幫蒜頭剪去頭尾，將多餘的蒜膜整理乾淨，太小顆或外觀不美的蒜頭在這一關就會被淘汰，最後包裝前還會再篩選一次，如果蒜米脫落了，就得說掰掰。吳宗翰分享，「本土蒜頭的梗比較硬，進口的梗則是軟的，另外，本土蒜頭外型較尖，進口蒜頭的外觀則比較扁，像茂谷柑一樣」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲本土蒜頭（圖左）梗較硬、外型較尖，進口蒜頭的梗則較軟、外型較扁。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲本土蒜頭飽滿有光澤。（圖／記者謝盛帆攝）

吳宗翰說：「我小時候由阿公阿嬤扶養長大，從小就在東勢鄉生活，對這裡有深厚的情感。後來阿公年紀大了，要將蒜頭事業收起來，讓我覺得很不捨，所以決定返鄉當青農，接手阿公的事業。『福翰農場』以阿公和自己的名字取名，Logo也有特別設計，意思是阿公在田邊扶養我長大」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲吳宗翰特別設計的Logo，意思為阿公在田邊扶養他長大。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲福翰農場老闆吳宗翰。（圖／記者謝盛帆攝）

原來平常在餐桌上常見的蒜頭，背後有一群二廚替大家細心照顧，每顆在消費者手中的蒜頭，可都是通過層層篩選的「佼佼者」。吳宗翰畢業後選擇回到家鄉，接手阿公的蒜頭事業，讓「百年蒜香」能夠繼續「傳承留鄉」。

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