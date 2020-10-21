單親媽沒錢吃飯！她好心請客遭回「1句話」...秒中2地雷：還挑？

▲單親婦女向原PO借錢買飯。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

只要有人需要幫忙，台灣人總會不吝嗇給予幫助，真的可說是最美麗的風景。一名女網友先前買麵時，遇到中年婦女向她借錢買東西吃，由於對方是單親媽媽，加上手不方便，所以她二話不說就答應了；豈料原PO的這份好意卻被濫用，對方不但大言不慚的選口味，還自曝「太多人請我吃這個麵了，我不想吃了！」

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，她今（21）日中午買麵時，正巧有一名手不太方便的中年婦女向她靠近。這名婦女向原PO說道，「可以拜託一下嗎？我是單親媽媽，手又不方便，肚子餓，可不可以給我一些錢買東西吃？」

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原PO在麵店前聽到這一席話，二話不說就答應，「好啊！你要吃什麼？我請你。」然而婦人反倒回絕，「太多人請我吃這個麵了，我不想吃了。」

原PO聽到後當場傻眼，想不到對方不但多次讓別人請客，還開始挑起口味，因此便改變心意；而婦女一見苗頭不對，才急忙改口，「那吃蝦仁飯好了！」

貼文曝光後，網友紛紛怒轟，「真正有需要幫助的人是不會主動開口要飯的」、「有得吃就不錯了還挑」、「講這樣表示她是慣犯，常常利用善心人士」、「真的有餓還挑咧」、「到底是要飯還是要錢」、「詐騙集團」、「很明顯就是要錢」、「窮到還可以挑著吃，代表她不太餓呢」、「太多人請我吃了！？那就是不餓」、「請她換地方站」。