受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

近期中國共機擾台幾乎「天天打卡」，不僅向台灣傳達不滿，更是在中美角力上發洩。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）上週就表示，面對中國方面來勢洶洶，建議台灣應該準備阻止中國的入侵，尤其該阻止「灰色地帶」的行動。

根據《美國之音》報導，歐布萊恩在公開活動中，提到近期中、美、台三方關係，共機以日日擾台方式表達不滿，讓台灣同感不滿與困擾，美方也多日派遣軍機、艦隊協防，但這樣的方式卻還是不夠。歐布萊恩表示，「我認為台灣應該開始考慮一些應對的戰略，用一些方法加強自己，以防中國人用任何兩棲方式入侵」。

其中，歐布萊恩也強調，台灣應該防止中國在「灰色地帶」上行動，而所謂的灰色地帶，包括在經濟上隔絕台灣，也就是所謂的「不用武力、挑釁行為」即達到攻擊台灣的效果。《路透社》報導中也提到，美國大選很可能導致政治混亂，中國會因此趁機用台灣問題抗衡美國。

歐布萊恩推測，對於中國方面而言，「武統」台灣可以說是一項艱鉅的任務，北京需要考慮到美國可能會發制的行動，「若美方會參戰，那麼整體局勢、甚至戰況都可能變得相當危險」；因此比起武統，中國可能先以經濟上孤立台灣，並從亞太地區國家下手。

報導中強調，「台海地區的緊張局勢不斷升溫」，且為了因應中方不斷的挑釁與警告，美國方面也不甘示弱地以驅逐艦通過，但更可能因此激怒中國，未來台海局勢牽扯三國關係，更讓周遭國家不安感提升。