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中國科興新冠疫苗將賣給巴西！　「首批4600萬劑」明年1月可施打

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▲▼巴西將中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗納入國家防疫計劃。（圖／路透）

▲巴西將中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗納入國家防疫計劃。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

巴西政府20日宣布，除了原本的阿斯利康（AstraZeneca）藥廠與牛津大學研發的疫苗之外，中國科興生技（Sinovac Biotech）所生產的疫苗也被納入了國家防疫規劃中。巴西最大城聖保羅的州長多利亞（Joao Doria）表示，聯邦政府已經同意購買4600萬劑科興疫苗。

根據BBC報導，巴西多位州長在與衛生部長會談後宣布，除了知名藥廠阿斯利康與英國牛津大學共同研發的疫苗ChAdOx1 nCoV-19以外，北京科興生物科技公司製造的Coronavac疫苗也將被納入國家防疫計劃之中。目前，巴西確診數高達世界第3，共有530萬例，而死亡人數則有15.5萬人，僅次於美國的22萬例。

▲▼巴西將中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗納入國家防疫計劃。（圖／路透）

▲科興生技至少將提供4600劑新冠肺炎疫苗，投入巴西國家防疫計劃。（圖／路透）

報導指出，聖保羅州長多利亞於會後表示，聯邦政府已經同意購買4600萬劑北京科興疫苗，並要求衛生監管單位批准疫苗的使用，而接種計劃將於2021年1月開始，這將是世界上第一個針對新冠病毒的疫苗接種計劃。

此外，聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）19日宣布，由9000名志願者參與進行的中國製2劑疫苗後期臨床試驗結果似乎是安全的，這是科興生技在全球三期試驗的第一組結果，三期試驗也在土耳其與印尼同時進行，但這只是初步結果，測試仍在持續進行中，至於疫苗有效性的數據則要等到試驗結束後才會公布。

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