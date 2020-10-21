大型客機「被迫退役」...砍到剩一半！全日空將創5000億日圓虧損

▲未來全日空負責執飛國際長途航班的大型客機將只剩下一半。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本航空公司全日本空輸（ANA）受新冠肺炎疫情影響，光是2020年4月到8月的國際線搭機人數相較去年同期就大幅下滑了96個百分比，儘管全日空已經採取各種手段試圖減少營運成本，但根據《日本經濟新聞》報導，該公司2020年度可能出現超過5000億日幣的虧損，創下該公司歷史紀錄。此外，據《共同社》報導，全日空21日決定，將使旗下25~30架國際線的大型客機退役，只留下一半繼續執飛國際航線。

根據《日本經濟新聞》報導，全日空2020年4月至8月的國際線搭機人數相較去年同一期減少了96%，國內線則是減少了84%，大大影響了公司營運。即便全日空已透過減薪減班、減少董事報酬、合併航線等各種方式降低營運成本，但仍然無法補足破口。

全日空預測，在疫情持續發展下，距離航班需求正式恢復仍需要一段時間，尤其是國際航班。消息人士透露，雖然全日空母公司全日空控股尚未發布本財年的盈利預期，但2020年度的虧損恐將超過5000億日幣，而這也將打破該公司創立以來最高的赤字紀錄。

根據《共同社》報導，全日空21日決定，旗下25至30架主要執飛國際長途航班的大型客機將提前退役。包含租賃的客機在內，全日空共有約60架的大型客機，因此未來數量將直接砍半。

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