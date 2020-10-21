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台灣輸出病例再+3！2男童1婦人確診　未足歲男嬰「日本採檢確診」

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▲▼陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎又見輸出病例，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布3例境外檢驗陽性個案，指揮官陳時中表示，接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通報，自台灣入境民眾檢出新冠肺炎陽性，分別為未足歲男嬰(案1)、30多歲女性(案2)及1歲男童(案3)，均為本國籍。案為1女2男，都是日本國籍。

陳時中指出，案1父母長期在日本工作，今年1月隨父母一同返國，因父母預計再次前往日本工作，於10月10日在國內自費檢驗結果為陰性，個案10月12日入境日本，迄今無症狀，於機場採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

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▲▼韓國COVID-19疫情趨緩，即日起增列為中低風險國家。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲韓國COVID-19疫情趨緩，即日起增列為中低風險國家。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案2因預計前往日本工作，曾於10月12日在國內自費採驗核酸結果為陰性。個案10月14日出境至日本，於日本機場進行抗原檢測結果為陽性；個案離台迄今均無症狀，目前於日本防疫旅館隔離中；10月20日核酸檢驗結果為陰性。

案3父母長期居住日本，個案今年1月與母親一同返台(父親於2月入境)，在台期間曾於9月28日出現發燒、呼吸道症狀就醫，10月5日症狀緩解，10月14日與父母前往日本，於入境時採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

指揮中心表示，衛生單位已匡列3人在台接觸者共155人，應採檢147人，其中114人僅採驗核酸，結果均為陰性，其餘33人採驗核酸及血清抗體均為陰性。

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