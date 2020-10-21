「韓國」疫情趨緩！　即起列「中低感染風險國」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，韓國近期疫情趨緩，已連續4週達中低風險分級標準，因此即日起將該國增列為中低感染風險國家。

國內截至目前累計99,589例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含98,282例排除），其中544例確診（今日新增案544），分別為452例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、495人解除隔離、42人住院隔離中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心監測資料顯示，全球累計40,773,626例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國8,396,477例、印度7,597,063例、巴西5,273,954例、俄羅斯1,431,635例及阿根廷1,018,999例為多；另全球已有1,126,191例死亡，以美國224,447例、巴西154,837例、印度115,197例、墨西哥86,338例及英國43,967例為多。

▲韓國COVID-19疫情趨緩，即日起增列為中低風險國家。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲韓國增列為中低風險國家。（圖／疾管署提供）

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、柬埔寨、韓國。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來