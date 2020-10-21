公費流感疫苗已打364萬劑！長者接種率已達40.4%

▲疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗搶打，各地不斷出現短缺消息，衛福部甚至啟動應變機制，17日起暫緩50~64歲公費對象接種。衛福部長陳時中今（21）日公布到昨日為止總計施打364萬劑，其中65歲以上長者進行比較快，接種率已經達到40.4%。

陳時中表示，昨天為止總計施打364萬劑，比去年同期306萬增加57萬劑，這裡面比較好的是，65歲以上長者接種率進行比較快，達到40.4%，高風險群涵蓋率高比較好。

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▲2019年流感季「流感重症與流感疫苗接種」情形。（圖／疾管署提供）

陳時中拿出圖表呈現，去年10月中旬開打，一直到今年2月才接近600萬劑注射，而從重症確診個案數據也顯示，10月至1月單月病例都超百例，1月甚至達到375例，但從2月開始下降變成65例，3月份以來至今僅有3例，顯示涵蓋率好的時候，重症就低，另外加上民眾在疫情下更警覺、戴口罩洗手，對我們流感重症是有幫助的。

陳時中說，希望流感疫苗整體施打能盡快完成，但先後順序沒有明確訂出來，變成相對的需要性最高的施打率相對低，施打率相對低健康風險相對低反而打得比較快。現在稍微把緩打和快打，希望把這樣涵蓋率做一個恰當的分配，和大家呼籲兩件事，高風險群要盡快施打，及時達成群體免疫力，另外勤洗手戴口罩也是重要的事情。

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