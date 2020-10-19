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挺港餐廳潑屎案3共犯北檢聲押獲准　犯嫌父母旁聽後當庭痛哭悲鳴

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▲▼挺港餐廳「保護傘」3名共犯深夜步上囚車。（圖／記者游宗樺攝）

▲挺港餐廳「保護傘」潑屎案3名共犯19日凌晨步上囚車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北挺港餐廳「保護傘」16日遭莫姓男子持穢物潑灑，莫男落網後坦承不諱，還供出其他3名共犯，警方據此逮捕3名共犯，18日經台北地檢署審理後，檢方認為3人有逃亡、滅證串供、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見並獲准，19日凌晨3人步上囚車被送往台北看守所。

本月16日莫男面戴口罩，身著帽T遮住上半身，拿著一桶雞屎朝位在新生南路的「保護傘」餐廳內潑灑，造成餐廳的餐具、鍋碗瓢盆都沾染穢物，當時餐廳才剛開店，店內已有3、4組客人正在用餐，見到莫男把整桶雞屎亂撒後攜桶逃逸大為傻眼，店家見狀後則立即報警處理。

警方調查後，發現涉案的莫男並無特定的黨派或幫派背景，經進一步訊問得知是莫男的高中江姓好友、李男等人委託，以每次1萬5千元代價聘雇莫男前往潑屎。警方將涉案的3名共犯逮捕後，依恐嚇、毀損、公然侮辱等罪嫌移送台北地檢署複訊。檢方訊問後，認為3人有逃亡、滅證串供、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，犯嫌的父母在旁聽席上聽到愛子遭收押無法回家，當庭放聲痛哭。3人於法官裁押後，於19日凌晨步上囚車前往台北看守所。

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