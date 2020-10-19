港府：第4波疫情可能提早出現　將加強病毒檢測

▲為了因應第四波疫情的可能發生，港府將加強病毒檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港食物及衛生局局長陳肇始18日指出，由於最新病毒株具更強的傳播力，新冠肺炎疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令香港第四波疫情提早出現，港府將繼續全力加強病毒檢測。

陳肇始在網誌上表示，對於新冠肺炎疫情發展，政府從來未有鬆懈，由10月2日至10月15日這兩星期共錄得116宗病例，其中54宗屬於輸入或與輸入病例有關連，另外62宗屬於本地或與本地病例有關連。本地和與本地相關病例的比例在這兩星期約佔53%，涉及數個群組。本地社區仍然存在隱形傳播鏈，而確診人士數目雖然不大，但足跡廣泛，涉及不同的區域、不同類型的處所。

陳肇始提到，新冠肺炎的傳播可以完全無徵兆，每一個病例都有可能引起一個大型群組，病毒檢測是防疫抗疫策略中的重要一環，通過檢測，可以找出有病徵及沒有病徵的感染者，從而截斷社區傳播鏈，「故此，政府會加強病毒檢測工作並持續進行特定群組檢測計劃。」

陳肇始表示，香港新冠病毒檢測能力在過去兩個月大幅提升，隨著政府衛生署於香港兒童醫院設立的實驗室、以及香港中文大學及香港大學的新實驗室已啟用，公營檢測服務的恆常可處理檢測量，由6月底時每日約3600個提升至目前每日超過7000個。本地私營化驗所的可處理檢測量，亦由6月底時每日約4000個，目前已增加至數以萬計。公營部門亦會視乎需要向私營化驗所採購檢測服務，以進一步加強公共檢測能力。

陳肇始強調，如果市民懷疑自己有較高風險受感染，或對身體狀況有懷疑、擔心或出現了病徵，應立即進行檢測或求醫，以及早識別，減低社區傳播的風險。