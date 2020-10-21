轟台獨「腦殘叫囂要戰到一兵一卒」　黃智賢：還不趕快宣布建國？

▲黃智賢發文引討論。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

資深媒體人黃智賢表示，她的身邊，多的是台獨、多的是漢奸，「說大陸疫情天崩地裂。腦殘到叫囂著要戰到一兵一卒。還什麼呢？還不趕快宣布建國完成？」

黃智賢20日在「黃智賢世界」臉書發文說，這兩天來上海東方衛視錄節目，然後離開上海到另一個城市，簡直把高鐵當作地鐵了，「不管在哪個城市的司機，一認出我，就忍不住說，台灣不要折騰了，要趕快統一。」

黃智賢指出，這種氣氛跟以往已經不太相同，但台灣反正是感受不到的，那就等著歷史的結果吧，「許多人，已經選擇了做漢奸。許多人，選擇做兩面人。不管是做漢奸還是做兩面人，都有一整套說辭。務必讓你覺得他不是漢奸，或不是雙面人。」

▼黃智賢表示，許多人選擇做漢奸、台獨。（圖／資料照／記者陳政錄攝）

黃智賢指出，「他們要只要各種好處。謊話，張嘴就來。滿手好處，還會栽贓誣衊被他們欺壓踐踏的，渴望中國復興的人。這都是歷史經常發生的事。」

黃智賢認為，「我的身邊，多的是台獨，多的是漢奸，多的是雙面人。日子滋潤著。滋潤著油水，每天說三峽大壩要崩潰。說大陸疫情天崩地裂。腦殘到，叫囂著要戰到一兵一卒。還什麼呢？還不趕快宣布建國完成？」

▼黃智賢臉書發文。（圖／翻攝「黃智賢世界」臉書）