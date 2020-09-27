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黃智賢批陳時中：不買大陸疫苗　是有多反人類？

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▲▼陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

目前人在大陸隔離的名嘴黃智賢27日抨擊衛福部長陳時中，台灣沒製造核酸試劑的能力，更沒疫苗，現在全球進入三期人體實驗的疫苗總共9支，大陸就佔4支，陳時中還放話不買大陸疫苗，是有多反人類？

黃智賢在臉書表示，醫生打電話告訴她28日也就是隔離的第12天，要做最後一次核酸檢測，並問她有沒有上海居住證，若有就免費，否則就自費支付120人民幣，約552元新台幣的檢測費用，想到在台灣忍痛花7000元台幣，約1521元人民幣，自費做了核酸檢測，「為大陸驕傲，又忍不住為台灣難過起來。兩岸，是這樣殘酷的對比」。

黃智賢指出，大陸不但在防疫上努力，在治療上結合中醫治療，療效和治癒率更是驚人，不過9個月圖窮匕見，時間證明大陸對抗新冠肺炎的歷程是世界的典範、教科書級的範例，再多抹黑，再多帶風向，不過是如夢幻泡影，「大陸的表現，告訴我們，什麼叫作雷厲風行的公共衛生」。

黃智賢提到，看到從2019年12月底到今天，在世人的否定，嘲笑中，大陸怎樣傾全國之力，面對憑空爆發的疫情，如何實事求是，按表操課，不畏煩難，但求人民福祉，所以儘管今年面臨疫情，水災和美國的全面打壓，大陸不但疫情處理是全球模範，經濟復甦，更是全球罕見。

黃智賢提及，台灣現在沒米下鍋了，不但沒製造核酸試劑的能力，更沒疫苗，現在全球進入三期人體實驗的疫苗總共9支，大陸就佔4支，可台灣呢？台灣沒有疫苗，台灣正想方設法要買疫苗，陳時中竟然還放話，說絕不買大陸的疫苗，深綠台獨的陳時中，是有多反人類？對中國這兩個字的仇恨，是有多深？「你不買，全球各國，可是搶著買。你不買，大陸稀罕你買嗎？」

黃智賢說道，對台獨來說從頭到尾，疫情只有一個功能，就是用來台獨反中，要用疫情黑大陸，黑個徹底，不要講同胞之情，連人命和人權都不知道是什麼東西，所以第一時間禁止口罩出口到大陸，一個都不准給大陸用，對大陸的入境管制快馬加鞭；對日本，美國和歐洲的入境管制卻拖到無可再拖，拖到病例成群結隊；對武漢台商回台多方刁難、拖延和不准，最後全檢測，集中隔離，對其他國家入境是居家隔離。

黃智賢直言，每天大內宣台製口罩如何厲害，其實口罩是低層次的防疫物資，卻遮掩不了沒試劑、沒疫苗的殘酷現實，因為試劑和疫苗，才是硬碰硬的實力，靠台獨嘴炮，根本變不出來，按現在可以買到的，且是台灣有條件以冷鏈運送的疫苗，最快，台灣得等到2021年年底，才有疫苗可以打，且光核酸檢測，一次要7000元，那疫苗得花多少錢？而大陸隨時有幾支疫苗上市，售價保證廉宜。

黃智賢還說，不要講別的，單單是新冠肺炎就檢驗兩岸政府，起心動念的不同，行政效率的快慢、實力的高低，「台獨，是一條絕路，台灣人，真的還不醒？越想越難過，我還是繼續我的每天一萬步吧！在隔離屋裡，自己散散心。」 

陳時中27日出席防疫獎章授獎典禮前表示，台灣本來就規定不能進口大陸疫苗，並非因為這次疫情而新訂定辦法。

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