中印後勤大PK！解放軍爽住「高科技湖景房」畫面曝　還有24hrs熱水

▲解放軍「新型可拆裝式自供能保溫營房」。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊界問題持續僵持，如今隨著青藏高原進入寒冬狀態，兩軍後勤保障實力引發關注。目前印度軍方已緊急購入高海拔作戰裝備，反觀中方解放軍，則在班公湖地區蓋起高科技「湖景房」，在太陽能發電的作用下，即使是零下40度的低溫，屋內溫度也能達15度以上。

▲該型營房採用節能建築、光伏發電技術。（圖／翻攝自央視新聞）

《央視新聞》日前對邊境解放軍的住宿環境進行報導，稱由陸軍工程大學研發的「新型可拆裝式自供能保溫營房」，亮相海拔5000公尺上的一線邊防部隊。

▲在室外溫度零下40度、海拔5000公尺以上的地區，可保障室內溫度高於15度。（圖／翻攝自央視新聞）

該型營房採用節能建築、光伏發電技術，具備「官兵自建、能源自足」等特點。所有部件在工廠預製生產，依託現代化物流配送至建設點位，所有構件採用輕量化設計，安裝時無需機械，官兵徒手快速搭建，可靈活組合為班、排、連、旅等各類營地。

另外，在室外溫度零下40度、海拔5000公尺以上的地區，可保障室內溫度高於15度，為一線官兵提供住宿、餐飲、衛浴、電力、熱能等生活必需。西部戰區陸軍某旅戰士龐振坤受訪表示，一天24小時有熱水供應，戰士們冬天洗漱再也不害怕凍手凍腳了。

▲建造過程。（圖／翻攝自央視新聞）

報導指出，該型可拆裝營房還將陸續投入到一線邊海防部隊、駐訓和臨時部署部隊使用，支持部隊在極端性氣候環境的戰備訓練行動，為部隊更好執勤巡邏、科學安全過冬提供可靠保障。

至於高山症問題，解放軍擁有一支紅色高原醫療隊，這支隊伍長期在西藏地區執行醫療救援任務，曾經幫助很多西藏同胞和進藏遊客解決高原併發症。