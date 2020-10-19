印度第二批「飆風戰機」即將就緒　預計11月接收返國

▲印度向法國訂購的第二批飆風戰機，將在11月接收。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

印度向法國訂購了第二批飆風戰機（Rafale）即將準備就緒，將於11月抵達印度，對此印度空軍已經派遣接收小組，與法國方面協調最後的後勤問題，並對正在聖迪濟耶空軍基地（Saint-Dizier air base）培訓的飛官進行驗收。

根據印度媒體Times Now報導，法國接收上一批飆風戰機僅2個多月，由空軍助理參謀長領導的專家小組，將前往法國處理最後的協調與驗收作業。

印度於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，分別是28架單座戰機、8架雙座戰機，當時主導這項軍購案的空軍參謀長巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

▲飆風戰機是一款4.5代戰機，也因應中印邊境情勢搭載相關武器。（圖／達志影像／美聯社）



飆風戰機是一款4.5代戰機，搭載射程150公里的「流星」（Meteor）空對空飛彈和射程達300公里的暴風影遠程空對地飛彈（SCALP EG又稱通用遠程戰區外巡弋飛彈系統）、鐵槌（HAMMER）鑽地炸彈。

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