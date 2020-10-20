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歐盟駐台代表作東！　江啟臣與15國使節聊「台歐經貿合作」

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▲▼江啟臣受邀出席歐盟餐會。（圖／取自江啟臣Twitter）

▲江啟臣受邀出席歐盟餐會。（圖／取自江啟臣Twitter）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後，不僅積極佈局對美、對日關係，也將觸角伸進歐洲。江啟臣20日受邀出席歐盟例行月會聚餐，並由歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）親自作東，歐盟15國駐台代表一同出席，席間談及台灣和歐盟經貿關係合作。

據指出，江啟臣與歐盟代表從台灣歐盟經貿合作關係，談到兩岸關係、台灣年輕人國族認同，以及國民黨的未來等。高哲夫也介紹歐盟因應新冠疫情推出的EU Recovery Package，雖然該計畫是針對歐盟境內，但也歡迎台灣公司到歐盟投資，雙方在席間互動熱絡。

江啟臣20日晚間也在Twitter上用英文表示，謝謝高哲夫（Filip Grzegorzewski）的邀請參與這次歐盟15國駐台代表聚會，彼此針對台歐經貿緊密合作，有相當多具有建設性的對話，國民黨會繼續跟世界各地的人交朋友。

▲▼江啟臣受邀出席歐盟餐會。（圖／翻攝Twitter）

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