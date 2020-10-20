中天換照案應分兩層次　王育敏：要真憑實據不能扣帽子

新聞節目中心／綜合報導

中天電視換照風波延燒，聽證會也將在26日登場。對此，國民黨文傳會主委王育敏20日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，真正處理起來要分兩個層次，首先是新聞專業方面，若中天具體違反相關規定，可以裁罰，而另一塊則是政治立場，是否涉及國家安全、隱藏什麼意識等，這部分則要有真憑實據，「這都要講清楚，不能用扣帽子的！」

針對中天換照案，王育敏指出，現在社會上看來多數是反對的，認為箝制了台灣的新聞自由，相信總統蔡英文也收到很多訊息，這件事後續還有待觀察。她進一步分析，中天案真正處理起來要分兩個層次，首先是新聞專業方面，中天具體違反NCC哪些相關規定，可一項項指出來，由NCC根據公權力進行裁罰，這行之多年，每個電視台也都是同樣標準。

「另外一塊就是政治立場，你有沒有涉及國家安全」王育敏接著說，中天是否隱藏了什麼意識，試圖要散播、在台灣社會上造成渲染跟傳播，「那這個部分你也要有證據阿」；主持人追問「你認為中天有這樣的嫌疑嗎?」王則回「我覺得這個部分，你必須要有真憑實據」。

王育敏並強調，若中天每項違反的都是NCC明文規定，且真的屢勸不改、沒有修正，「那就罰阿！」罰到一個金額、上限，再也沒可改正的空間，當然也可以去做相關處理，「但如果沒有具體的事證，要用一種想像的、揣測的、政治立場的，那就是大家不能接受的」。

資深媒體人謝寒冰則提及，若中天真的是外界所定義的「紅媒」，也不應該經由NCC處理，「你應該直接把他抓起來，而不是用NCC去撤他照」，且26日將舉辦的公聽會中，八大議題竟牽扯到國家安全，「我想請教一下，你辦一個電視台，到底怎麼樣會牽涉到國家安全？」假設真的牽涉到國家安全，也不是NCC該處理的事情，NCC該專注的應是新聞專業。

談起NCC的獨立性，謝寒冰表示，NCC應是個獨立行使職權的單位，但當初的結構就有錯誤，根本不應該由政府來指派。他回顧，當初成立NCC，是因為時任新聞局長姚文智關了九個頻道，讓大家發覺這不能完全看執政者的好惡，因此催生國家通訊傳播委員會，盼能獨立行事職權。

謝寒冰接著說，但從NCC成立至今，無論是馬政府時期還是現在蔡政府時期，大家還是認為NCC看起來不太行政中立、還是會受到壓力。「我個人的意見，我認為NCC根本應該廢除掉」謝寒冰強調，除非有辦法保障不讓執政黨、在野黨的手伸進去NCC，「不然這單位根本不應該存在！」

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