寶可夢迷注意！3D寶貝球悠遊卡再開賣　10/15起開放預購限時不限量

▲去年一推出即造成搶購熱潮的精靈球造型悠遊卡。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

記者洪菱鞠／台北報導

去年悠遊卡公司首次開賣精靈球造型悠遊卡，一推出後，1.4萬個迅速秒殺，沒搶到的人，現在又有機會可以收藏了，將於10/15上午11時起在指定的網購通路再開放預購，此次「限時不限量」，寶可夢迷可把握機會。另外，漫威授權的Tony Stark簽名系列新品，即日起全台限量獨家開賣，最便宜可用銅板價入手。

精靈球造型悠遊卡的可愛外型，加上感應後會亮起綠燈的小巧思設計，無論是不是寶可夢迷，讓不少人想入手，去年的熱銷讓悠遊卡公司決定再復刻，與PChome 24h購物合作推出獨家預購，將於10/15上午11時起至10/25期間開放預購，限時不限量，每張售價390元，限定使用「悠遊付」購買，每人限購1組，限透過超商取貨並享有免運費優惠，首波商品預計於12月起陸續出貨，第二波則預計於明年4/1起出貨。

▲漫威授權Tony Stark簽名系列商品。（圖／蝦皮購物提供）

喜愛鋼鐵人的漫威迷看過來！蝦皮購物宣布取得迪士尼授權，推出鋼鐵人Tony Stark簽名系列商品，包括復古安全帽、隨行保溫瓶、自動摺疊傘，售價829～1,650元不等，這3款除了主打實用性，更以炫酷的全黑造型搭配Tony Stark簽名樣式，用簡約而質感的設計象徵超級英雄的低調正義，即日起至11/11獨家限量販售，並祭出滿額集點兌換，最低1折券即可用銅板價購入。

▲東森購物線上週年慶火熱登場。（圖／翻攝自東森購物）

除了搶購限定夯品，進入百貨週年慶旺季，電商平台也迎戰開打，東森購物網針對美妝、流行、精品、健身器材、按摩椅等11大類商品，即日起至10月26日期間祭出最低47折起，滿足不同客群，同時再推買一送一、千元有找等各項好康回饋，全館消費滿額登記最高送3,333枚東森幣，不用忍到雙11，想買的現在就可以下手。