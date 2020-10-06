3D寶貝球悠遊卡要復刻了！去年1.4萬個瞬間秒殺　10月中旬開放預購





▲3D寶貝球悠遊卡即將復刻。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

史上最熱銷的造型悠遊卡之一「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」即將復刻！悠遊卡公司表示，悠遊付會員於9月突破50萬人，為感謝悠遊付會員，將在10月中下旬推出會員獨享預購，尚未加入悠遊付會員的寶可夢迷，可以把握時間申請悠遊付，在預購開始時搶得先機！

悠遊卡公司提到，「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」是史上最熱銷的造型悠遊卡之一，去年首次開賣1.4萬個瞬間秒殺。為了回饋悠遊付會員，悠遊卡公司決定復刻最受歡迎的寶可夢造型悠遊卡，讓悠遊付會員獨享預購，用悠遊付在PChome 24h購物付款即可擁有寶貝球悠遊卡。

悠遊卡公司指出，預計在10月中下旬與PChome 24h購物合作開放「限時不限量」預購，預購活動限定悠遊付會員參加，每人限購1個，詳細開賣日期請密切注意悠遊卡官網、EasyWallet悠遊付APP、LINE官方帳號及臉書粉絲團。

最後，悠遊卡公司提醒，還未加入悠遊付會員的消費者，可及早下載註冊悠遊付會員，若預購後辦理退貨，須依PChome 24h購物退貨程序辦理，也將視同放棄預購權，不得再次預購。

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