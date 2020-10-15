「阿嬤的明星花露水」回來了！　造型悠遊卡19日起限時搶購

▲北捷推出明星花露水造型悠遊卡。（圖／台北捷運提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北捷運再度推出新款造型悠遊卡！懷舊的「明星花露水」被縮小了，變成可隨身攜帶的「明星花露水3D造型悠遊卡」，自10月19日上午11點起開放四大超商限時預購，讓這款「阿嬤的味道」繼續傳承下去。

明星花露水源自於清光緒33年（西元1907年），上海「中西大藥房」董事長周邦俊醫師參考《中華藥典》一書，以酒精加上玫瑰、茉莉等多種花香精調配而成，年產量一度高達1000萬瓶，也是當時女性化妝台上不可或缺的味道，2018年底一度因設備老舊停產，由新加坡森晨貿易接手生產，至今仍是家喻戶曉的熱門商品。

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悠遊卡以等比例仿真的製作，搭配鑰匙圈吊飾，讓明星花露水成為小巧趣味又實用的「明星花露水3D造型悠遊卡」，每個售價新台幣290元，自10月19日上午11時起至10月23日晚間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時預購。

悠遊卡今年以來發行一系列的懷舊風產品，從年初的「味王味精造型悠遊卡」、「茄芷袋造型悠遊卡」、「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」、「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」等，皆受到市場熱烈迴響，這次推出「明星花露水3D造型悠遊卡」，可能再度掀起民眾瘋搶。