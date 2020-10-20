北市托育補助匯入悠遊付「享10%加碼」　王欣儀：比三倍券更好用





▲北市托育補助匯入悠遊付享10%加碼。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市2萬多名家長注意了！台北市議員王欣儀19日表示，已為北市家長們爭取到全國首創的「大紅包」，自今年11月底至2021年10月底，只要符合台北市「托育補助」相關及「發展遲緩兒童療育補助」申請資格者，並申請「悠遊付」領取津貼，首年享津貼加碼補助10%。

王欣儀表示，今年6月市政總質詢時，曾建議台北市長柯文哲，應將市府有關補助民眾的社福津貼由原本直接匯入民眾銀行或郵局帳戶的途徑，增加能轉入悠遊付的選項，讓市民多元使用、福利更加碼。當時柯文哲允諾將在3到6個月內開始上路試辦，讓台北市大步邁向智慧城市建設新里程。

▲國民黨議員王欣儀。（資料圖／記者林敬旻攝）

此次試辦項目的4大補助包含「台北市友善托育補助」、「台北市協力照顧補助」及「未滿2歲兒童托育準公共化服務費用補助」及「發展遲緩兒童療育補助」；另針對目前正在領相關補助的家長，屆時只要回區公所更改轉匯入悠遊付也同樣可享有加碼福利。

對即將實施的優惠措施，王欣儀舉例，家中有第2胎寶寶且未滿2歲的家長，自11月30日開始領取台北市每月的托育準公共化服務費用6000元，就可額外獲得10％加碼補貼金600元，直到2021年10月底止，可得到的加碼補貼金共7200元，相關津貼及加碼金除了可用悠遊付購物享其他消費通路優惠外，也可選擇轉入自己的銀行帳戶或悠遊卡，且不用支付手續費，比中央的三倍券更彈性、更好用。

另外，針對為什麼民政局一次性發放的生育獎勵金及社會局育兒津貼未被納入？王欣儀質疑，民政局是否推諉卸責、消極怠惰？若此政策失敗，民政局也是難辭其咎。對此，民政局長藍世聰答詢時表示，目前生育獎勵金將排在第二階段的試辦，若也有10％的加碼，也希望市府能把生育獎勵金列入第一階段試辦。

社會局則表示，育兒津貼則因配合中央政策，且是用中央衛福部系統審核及撥款，涉及中央系統修改，故暫時無法納為悠遊付的試辦項目。

對此，王欣儀議員要求社會局函詢中央可行性，中央日前則表示會予以評估。王欣儀要求，民政局的生育獎勵金應儘速加入能轉入悠遊付帳戶的選項，並要求社會局應再積極向中央爭取，於審核撥款系統內新增轉匯入電子支付帳戶功能，以提供民眾更多元的申請方式，嘉惠更多市民。

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