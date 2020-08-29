王欣儀籲市府捍衛食安　拒絕進口美豬流入台北市

▲國民黨北市議員王欣儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引發熱議。對此，國民黨台北市議員王欣儀表示，瘦肉精危害人體健康，開放後一般餐飲業者恐選購較便宜的含瘦肉精美豬，容易影響經濟弱勢者和外食族的健康，她因此呼籲北市府捍衛市民食安健康，明確表態反對美豬進口，但若中央堅持恣意妄為，就拒絕美豬流入台北市。

「這就是專門欺負可憐老百姓，不顧國人健康、豬農權益的『鴨霸』蔡政府」。王欣儀表示，蔡英文宣布開放美國牛、豬進口，整個決策過程皆未詢問地方政府意見、未跟國人溝通達成共識就擅自開放，就連養豬協會也說「之前都沒討論，今天才知道」。

王欣儀指出，瘦肉精（乙型受體素）對人體健康有所危害，目前國內豬肉必須「零檢出」，但美國豬卻可以。她憂心，開放美豬後，一般餐飲業者、小吃店等極易選購價格較便宜的「含瘦肉精美豬」來降低成本，而對於經濟弱勢者或在外辛苦打拚、外食青年朋友，將成為最容易食用到危害健康的「含瘦肉精美豬」族群，變相形成「弱勢者的宿命」。

對於過去成功要求北市府於《台北市食安條例》中增訂條例防堵含瘦肉精豬肉進入台北市，並堅持瘦肉精零檢出，王欣儀呼籲北市府務必站在捍衛市民食安健康的立場上，明確表態「反對美豬進口」，而若中央堅持恣意妄為，將拒絕美豬流入台北市。

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