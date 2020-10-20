防制砂石車違規　白河警源頭管理與業者座談保障行車安全

▲白河分局加強規劃執行砂石車違規取締工作，並與業者座談，保障行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



近來因白河水庫清淤工程，砂石車頻繁出入區道南99線、市道172線、165線等路段，白河分局為宣示維護市民行車安全的決心，除加強規劃執行砂石車違規取締工作，並與業者座談，保障行車安全。

白河分局就砂石車超載、滲漏、飛散、行駛禁行路線等各項違規強力取締外，更於10月19日由副分局長李忠憲率同交通組長邱逸樵、仙草所所長黃源利，前往農田水利署嘉南管理處白河水庫分處與承攬清淤工程4大營造公司業者、負責地磅管理之保全業者及清淤工程發包單位面對面座談，除說明警方嚴正執法立場，也勸導約制業者勿心存僥倖，應自我約束，並請業者擇日召集所屬司機，由分局派員實施交通安全宣導；另要求保全業者應落實地磅過磅管控及請白河水庫分處發包單位加強工程管理及督促業者等作為。

會中也就安全駕駛部分做充分提醒，如砂石車如承載超重、滲漏或飛散等情事，除會對公路基本設施使用年限帶來不良影響，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性，造成用路人車危險。因此除了派出所員警執行一般巡邏加強攔查砂石車違規外，分局每個月也會規劃4至5場專案取締砂石車勤務，整合分局各派出所警力，於特定時段專責取締砂石車違規，另外也會機動向臺南市政府警察局交通警察大隊申請活動地磅支援協助過磅取締，有效防杜砂石車超載等違規行為。

白河分局長陳明宏表示，希望透過與工程發包單位、承包業者及地磅站管理單位面對面座談，從源頭管理，有效減少砂石車的違規行為。白河分局今年度共舉發砂石車超載21件，其他違規22件，合計43件，呼籲業者及駕駛應遵守砂石車承載規定、確實依照核准時段、路段通行，並遵守交通規則，砂石要確實覆蓋，避免滲漏飛散造成危害；也提醒民眾遇有砂石車等大型車輛經過時，務必保持安全空間及距離，防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生。白河分局也會持續不定時規劃取締砂石車違規勤務，保障市民行車安全。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

