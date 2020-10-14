　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化騎士行車安全　台南市府嚴格要求8米以上路口孔蓋抗滑值需達標

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲要求工務局，嚴格要求管線單位針對8米以上路口，所有路面上孔蓋抗滑值皆需符合50BPN規定下逐步達標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲要求工務局，嚴格要求管線單位針對8米以上路口，所有路面上孔蓋抗滑值皆需符合50BPN規定下逐步達標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對被喻為「道路殺手」的人手孔蓋，嚴重影響民眾騎行安全，市長黃偉哲要求務必檢討改善孔蓋安全問題，工務局嚴格要求管線單位針對8米以上路口，所有路面上孔蓋抗滑值皆需符合50BPN規定，經調查統計需改善的人手孔蓋數量約25000個孔蓋，總經費約12億元；市府預計3年為目標督導管線單位，期望逐步達標。

市府積極推動路平專案，每年編列數十億元經費維護道路平坦舒適外，更重視道路交通安全；其中路面上孔蓋容易打滑造成騎士生命威脅狀況，工務局自2020年1月起要求各管線單位，面積大於900平方公分的新設孔蓋，或路平專案、市道及大區道路面改善工程，無法配合下地之孔蓋抗滑值皆需大於等於50BPN；至目前為止已改善328個孔蓋。

▲台南市長黃偉哲要求工務局，嚴格要求管線單位針對8米以上路口，所有路面上孔蓋抗滑值皆需符合50BPN規定下逐步達標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為徹底執行孔蓋達到抗滑值大於50BPN的安全係數，工務局要求各管線單位針對8米以上路口面積大於900平方公分之孔蓋，如實調查需改善之孔蓋數量，自2021年起預計以3年為目標，並每季辦理滾動式列管檢討，將需改善孔蓋之抗滑值逐步提昇至50BPN以上。

工務局表示，為更強化道路平坦舒適度及安全性，除要求提昇孔蓋的抗滑值外，8米以上路口如抗滑值無法改善至50BPN以上者一律要求下地。另執行路平專案的道路也要求各管線單位原則必須孔蓋下地，待日後依需求再以人手孔新工法規定提升至路面；這項措施除縮短施作工期外，道路滾壓及拉平可更確實，以達到提升路面品質及使用年限。

 ・秋冬必備潤澤神物

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進入洋蔥育苗期　高雄區農改場籲農友注意病害防治

不讓長輩舟車勞頓　中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

吉安好康報你知！深度旅遊2.0版　2天1夜限量優惠千元有找

統一獅致贈台南三級棒球隊練習服及棒球帽　黃偉哲：好裝備加持會帶來好成績

「每天來回160公里」參加照服員訓練　她結訓大喊：我做到了

強化騎士行車安全　台南市府嚴格要求8米以上路口孔蓋抗滑值需達標

布丁控看過來！連4天85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

石門水庫營運56年首次沒有颱風進集水區　桃園實施夜間減壓供水

昔使用復巴今成捐贈者　翁仁伻、翁玫郁兄妹行善願捐贈「顯英號」

認養黃墘溪沿岸3.8公里　邱奕勝肯定桃園黃墘溪水環境巡守隊付出

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

進入洋蔥育苗期　高雄區農改場籲農友注意病害防治

不讓長輩舟車勞頓　中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

吉安好康報你知！深度旅遊2.0版　2天1夜限量優惠千元有找

統一獅致贈台南三級棒球隊練習服及棒球帽　黃偉哲：好裝備加持會帶來好成績

「每天來回160公里」參加照服員訓練　她結訓大喊：我做到了

強化騎士行車安全　台南市府嚴格要求8米以上路口孔蓋抗滑值需達標

布丁控看過來！連4天85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

石門水庫營運56年首次沒有颱風進集水區　桃園實施夜間減壓供水

昔使用復巴今成捐贈者　翁仁伻、翁玫郁兄妹行善願捐贈「顯英號」

認養黃墘溪沿岸3.8公里　邱奕勝肯定桃園黃墘溪水環境巡守隊付出

一生必訪！茂林最美翩翩蝶影季節　百萬級夢幻紫蝶幽谷

米飯別放冷藏保存！日專家曝「冷凍口感完勝」：這溫度澱粉老更快

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

詹姆士連扒2碗鱘龍魚滷肉飯！大推「農村廚房」：看見台灣獨特飲食文化

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

費里曼24小時內連2戰開砲　轟出隊史21年來紀錄

台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

深圳特區成立40周年　習近平：堅持全面開放「引進來、走出去」

地方熱門新聞

台南國慶焰火高掛破爛白旗

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天掛急診

水情吃緊　桃園實施夜間減壓供水

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

新北表揚特優里長及績優民政人員

「每天來回160公里」受訓　她結訓大喊：我做到了

兒子意外遭人砍死市議會慰問

桃園國際風箏節　空中「星際箏霸戰」

澳華僑為子求神帽　添油香百澳元

昔使用復巴今成捐贈者　翁姓兄妹行善

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

邱奕勝肯定　黃墘溪水環境巡守隊付出

中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

經發局稽查總站夜市　勒令停業！

更多熱門

相關新聞

台南國慶焰火高掛破爛白旗

台南國慶焰火高掛破爛白旗

國慶焰火落幕，台南市議會檢討聲響起，國民黨團秀出一張張照片詢問觀旅局，國家生日是喜慶，為何施放焰火附近，北安路上會懸掛一整排破破爛爛白色旗幟，門面何在？議員們怒罵這是在招魂嗎？

台南Q3土地建物都熱　專家曝最快明年房價超越高雄

台南Q3土地建物都熱　專家曝最快明年房價超越高雄

路邊驚見「白毛騎士」沒戴安全帽

路邊驚見「白毛騎士」沒戴安全帽

台南就業中心7場徵才面試等您來！

台南就業中心7場徵才面試等您來！

台南學甲爐碴案清運網站直播以昭公信

台南學甲爐碴案清運網站直播以昭公信

關鍵字：

強化騎士行車安全台南路口孔蓋

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面