白河林初埤小南海周邊觀光道路優質化　黃偉哲：建設溪北促進地方觀光繁榮

▲白河區林初埤小南海周邊6條觀光路線道路優質化暨景觀綠美化工程，目前已進入收尾階段，市長黃偉哲等人前往視察施工成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲非常重視台南南北平衡發展，市府於2019年爭取獲得交通部前瞻計畫1.91億元補助經費，由工務局進行白河區林初埤小南海周邊6條觀光路線道路優質化暨景觀綠美化工程，目前已進入收尾階段，市長黃偉哲16日前往視察施工成果，表示這項工程讓溪北建設又跨前一大步，逐步履行對溪北發展的承諾。





台南市長黃偉哲表示，很感謝各位議員和里長的用心與支持，市府一定繼續加強溪北建設，包括景點的經營、道路及排水的改善等，讓越來越多人願意來溪北地區旅遊、願意來台南觀光，也期盼將我們的農特產品讓越來越多人購買使用，以促進地方的觀光更繁榮，這點是我們的目標。



台南市工務局指出，黃偉哲上任之初擬定的旗艦計畫之一「白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路（南86、88、89、89-1、90及91線）品質提升計畫」，於2019年獲得前瞻計畫補助1.91億元經費，一次規劃改善白河及後壁兩區共約20公里道路，其中配合白河區林初埤小南海重要觀光區的重點路段，也一併進行綠帶景觀改善與鄉村蓮花及稻穗美景融合，同時串聯小南海風景區自行車道至白河及後壁兩區，以促進地方觀光發展。





道路工程分兩標進行，均於今年5月開工，道路改善路面AC比照路平專案規格施作，並對道路軟弱基底進行改善，大幅提升路基強度及路面耐用度。



景觀部分，於南91線新設43處廊帶樹穴（含緣石）種植浪漫紫色的藍花楹樹種，並於該道路兩旁442個護欄塊彩繪鄉村稻穗美景，強化道路綠美化視覺；另於南88線及南90線新設360公尺鋼管式護欄，及全段路面邊線旁以200公尺為單位共繪製59組「自行車指示線」，以清楚規劃自行車騎乘動線，加強行車安全防護效果；又於林初埤木棉花道及南90線路口處道路繪製「木棉花夜光標線」，凸顯當地美景意象，全部工程預計於今年11月底完成。





黃偉哲強調，市府團隊致力於台南區域平衡發展，持續在最貼近民眾生活的基礎建設上努力精進，讓民眾如實感受到市政建設的進步，帶給所有鄉親朋友幸福安居的生活。



今日道路施工成果視察，包括工務局長蘇金安、後壁區長翁振祥、白河區長董麗華及市議員李宗翰、沈家鳳與在地里長等一同會勘。

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