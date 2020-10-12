蘇花砂石車斗過彎吃線　猛撞對向砂石車頭！交通一度中斷

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉台九丁線35.2公里處（武塔段），12日上午發生砂石車過彎車斗超越行車分向線，車斗猛撞擊對向砂石車頭，交通一度中斷，遭撞朱姓駕駛右腳膝蓋受傷，送往羅東博愛院救治，目前無生命危險。

▲蘇花公路12日一砂石車斗過彎吃線，猛撞擊對向砂石車頭，交通一度中斷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局12日上午08時20分許，獲報宜蘭縣南澳鄉台九丁線35.2公里處（武塔段）發生砂石相撞交通事故。經警方到場瞭解是北往南44歲潘姓砂石車男駕駛人，行經肇事路口過彎時，因車斗超越行車分向線，導致迎面撞及對向車道，南往北由朱姓男駕駛人所駕駛砂石車前車頭。

遭撞朱姓駕駛人右腳膝蓋受傷，並送往羅東博愛院救治，目前無生命危險。警方初步檢測雙方駕駛人酒測值為0.00MG/L，排除酒後駕車的情形。現場道路暫時管制封閉40分鐘，於09：05分恢復單線雙向管制通行。

另因肇事現場下雨過後道路濕潤及事故後遺留路面油漬，警方於9時40分已通知由南澳工務段派員前往協助鋪灑木屑，目前現場待拖吊車前往排除事故車輛，實際肇事情形，待警方後續釐清。

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