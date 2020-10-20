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iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光　手握質感超高

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▲▼ 蘋果開箱。（圖／翻攝自外媒）

▲蘋果iPhone 12系列開箱影片流出。（圖／翻攝自9to5Mac）

記者林妤柔／綜合報導

iPhone 12 Pro真實面貌曝光！推特爆料達人DuanRui開箱iPhone 12 Pro，為石墨黑，邊框採不鏽鋼設計，原本的塑膠螢幕保護膜改為紙質保護膜。另外，又有新開箱影片釋出，為藍色款iPhone 12，外盒已不附EarPods和豆腐頭，讓許多期待新機的果粉一飽眼福。

第一批iPhone 12訂單已開始出貨給預購客戶，照理說要等到10月23日前到達，因此這些影片很可能來自零售商內部的人，或者其他可較早獲得iPhone 12的商店。

▼蘋果iPhone 12 Pro，。（圖／取自蘋果）

▲預購最夯色是新色「太平洋藍」，缺貨狀況最為嚴重。（圖／取自蘋果）

iPhone 12 、iPhone 12 Pro 16日晚間蘋果官網開放預購，業界人士預估，蘋果23日開賣的iPhone 12數量僅約2、3萬台，以目前狀況來看預購最熱的顏色就是新色「太平洋藍」，缺貨狀況最為嚴重。

蘋果公司向來不公布官網訂購的存貨數量，而是依照消費者訂購時間先後來決定送達時間，因此送達時間也成為商品熱門的指標之一。

iPhone 12首批開賣日訂在10月23日，有業內人士透露，從蘋果官網出貨時間來估算，首批數量可能預估只有2、3萬台。以目前蘋果官網預購的iPhone 12 Pro 太平洋藍色來說，送達日期必須等到11月12日。

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