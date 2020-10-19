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iPhone 12預購秒殺！郭明錤：前24hrs的訂單是去年的2倍多

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▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在16日晚上8點開放預購之後，各平台的第一波貨源在20分鐘內就被掃光，預計在8點20分之後預定的用戶，可能會在11月1日至8日間才會收到貨。天風國際分析師郭明錤指出，今年iPhone 12 的預訂量是去年iPhone 11 的兩倍多，在iPhone 12和iPhone 12 Pro 之間的產品定位間，出現了明確的分野，其中 iPhone 12 Pro 的需求高過預期。

根據 9to5mac 報導，郭明錤表示，在預購開始的24小時之內，iPhone 12預訂量就已經達到170萬至200萬之間，而去年的iPhone 11只交出50萬至80萬的成績單。儘管外界普遍預測，支援5G的新功能，將為 iPhone 12 帶來一個「超級週期」，但這目前仍沒有證據可以支持這樣的意見。

郭明錤也舉例，在 iPhone 6 發表當年，前24小時的預購量高達400萬，但今年因為蘋果的考量，將旗下4款新手機分為2個時間點預購，多少會影響到數字表現。不過，在iPhone 12和iPhone 12 Pro之間，高階機種的需求高過於預期，相較於過往平價機款銷售量會比較好的現象，今年因為兩者定位劃分清楚，讓需求分配趨於平均。

▲Apple iPhone 12 發表會懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Apple iPhone 12 發表會懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

郭指出，在 iPhone 12 Pro 比起 iPhone 12 多了長焦鏡頭、LiDAR雷達掃描儀、更大的儲存容量（512GB）、800尼特的最高亮度、RAW檔支援和夜間人像模式，這些新功能都更加吸引了攝影師、內容製作人及創作者等專業級用戶的目光。

郭明錤認為，iPhone 12 mnin本身小尺寸螢幕的特性，加上不支持在中國流行的雙SIM卡，會大大降低到中國市場的需求。

郭明錤預期 iPhone 12 機型出貨量

iPhone 12 mini：10～15%
iPhone 12：30～35%
iPhone 12 Pro：30～35%
iPhone 12 Pro Max：15～20%。

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