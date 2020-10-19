iPhone 12 不值得買的 4 個原因！　部分人認為 iPhone 11 更划算

▲部分人認為 iPhone 12 系列比不上降價的 iPhone 11 划算。（圖／Apple提供）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 已經正式開賣，然而有部分外界期待的功能仍沒有實現，有些人認為，無論是 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 比不上買降價的 iPhone 11 更划算，外媒列出 iPhone 12 系列不值得購買的 4 個原因。

1. 沒有隨附電源轉接器

蘋果宣稱，為了環保減少包裝，iPhone 12 不再隨附豆腐頭和有線耳機，推估可降低相當於每年45萬輛車上路的碳排放，希望能在2030年達到零碳排；反之，此舉也可為它們省下包裝成本、產品成本及物流成本，而用戶因為手中豆腐頭無法與新一代 USB-C 對接 Lightning 的充電線配合使用，勢必也得另外添購新型電源轉接器。

目前果粉手裡的大多數都是5W的豆腐頭，若欲擁有快充功能就需要在官網上另外購買20W的電源轉接器，如此一來等於將成本轉嫁到消費者身上。

2. 電池容量縮水

iPhone 12 系列電池容量都略為縮水，以 12 Pro 為例，電池容量為2775mAh，續航方面略有下降，在影片播放續航的測試中，續航時間較 iPhone 11 Pro 還少 1 小時。

3. Touch ID 仍未回歸

蘋果將 Touch ID（指紋辨識）後，有不少果粉堅守舊機型，事實上有關 Touch ID 和 Face ID 到底哪個好用，兩派網友至今還是吵翻天。

今年因為疫情所致，全球幾乎外出都必須戴上口罩，而不時傳出 Face ID 的功能失靈的問題，因此不少果粉還是相當期待 Touch ID 的回歸。

4. 瀏海面積仍沒有縮減

外界原本相當期待 iPhone 12 系列的瀏海面積能夠縮減，儘管蘋果改善了邊框設計，增加螢幕佔比，但瀏海面積仍沒有縮減，不免令人感到失望。

iPhone12 系列雖在細節方面有了許多的改善，但在核心功能上似乎並沒有太大的提升，再加上當前 5G 網路尚未完全普及，4G 可能還較 5G 更穩定。部分人認為，此時若選擇降價的 iPhone 11 系列，等待之後 iPhone 再升級，如此一來似乎更加划算。

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