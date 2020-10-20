14歲221公分！　四川國中生申請「最高青少年」金氏紀錄

▲四川14歲國中生小宇長到221公分高，在紀錄量測當天，與認證官、醫生、家人合影。（圖／翻攝紅星新聞）

記者陳政錄／綜合報導

剛上國中，年僅14歲就長到221公分高，是什麼樣的體驗。大陸四川省樂山市一名國中生小宇，小學六年級時身高就超過2公尺，一上國中又長高了幾吋，達到221公分的「巨人身材」，只可惜因超高超重，足部做過多次手術，不適合往打籃球等激烈運動發展，現階段他只想好好學習，以後當一名電競選手。

據《紅星新聞》報導，小宇自國小以來，在學校使用的課桌椅都是特製的，一般書桌高度為75公分，椅高45公分，小宇的則要1公尺高的書桌、70公分的椅高，甚至自家的床也需要2.5公尺床，鞋穿56碼。

▲小宇使用特製家具。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

家人自述，「小宇的身高可能與遺傳有關，家里人都很高。」外婆表示，她自己身高175公分，小宇的外公和媽媽身高都超過190公分，爸爸也超過180公分，因此從幼稚園起，小宇就「鶴立雞群」，雖曾經懷疑罹患巨人症，但多次就醫檢測，生長激素、腦垂體等各項檢查結果又都是正常的。

10月18日，大陸金氏世界紀錄紀錄認證官陸蕾應申請，前來四川樂山，在當天8時、14時、20時三個時間點，分別三次測量了小宇的身高（站高）、躺高以及手長、手跨、腳長、腳寬、臂展及半臂跨等數據，上述三個時間點站高分別為221公分、221.1公分、221公分。

根據金氏世界紀錄，「最高的青少年（男性）」前紀錄保持者是美國少年Kevin Bradford（出生於1998年10月27日），於2015年4月30日測得身高215.9公分；「最高的青少年（女性）」，前紀錄保持者是來自土耳其的Rumeysa Gelgi（出生於1997年1月1日），於2014年3月19日測得身高213.6公分。另由於紀錄要求範圍是13歲到18歲，因此嚴格來說，目前該項紀錄屬於無保持人的狀態，而小宇的紀錄報告結果預計11出爐，若無意外，將成為新的紀錄保持人。

對於自己長這麼高，小宇自述，「以前經常撞頭，坐車很不方便」，但在班上「打掃衛生，特乾淨無死角」，能幫忙老師同學擦窗戶、清蜘蛛網，還是很開心的，但不喜歡他人異樣眼光，或把身材高大和頭腦簡單聯繫在一起，因此他認真學習，經常獲得班級第一。談到未來，他說，自己喜歡看童話和科幻類書、玩電競遊戲，以後想當一名電競選手。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。