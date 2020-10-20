川農翻身／5000人看台妹子直播帶貨　80分鐘下單260筆「包軌」

記者魏有德／四川遂寧報導

「我愛你，愛著你，就像老鼠愛大米....」來自台灣的邱宇婕和李喬昕和主持人一同在四川遂寧拱市村的直播帶貨平台上推銷商品，在線人數一度飆至5000人。首度體驗直播帶貨的邱宇婕表示，「直播時人氣衝高，代表我們的呈現方式是大家可以接受跟喜歡的，對我們是一種很好的鼓勵。」

▲2020掌上蜀show前進四川遂寧拱市村體驗直播帶貨。（圖／記者魏有德攝）

拱市村藉5G網路興起，採用時下最熱門的直播帶貨新營銷模式，成功翻轉農民原有的窮困生活。參加2020掌上蜀show的台灣青年也首度挑戰直播帶貨，別具一格的「台式叫賣」成功吸睛，80分鐘的直播時間內，完售260件商品。

來到拱市村前僅看過幾次直播帶貨的李喬昕提到，在現場要不斷地去想出話題，想辦法激起消費者購物的慾望，需要非常專業及充足事前準備，「真的不容易。」李喬昕表示，這次的直播橋段有試吃環節，「和主持人交換四川話和閩南語『好吃』的說法，帶來一點不一樣的台灣元素，挺有意思的。」

▲台灣女孩體驗大陸直播帶貨，網友好評不斷。（圖／記者魏有德攝）

拱市村這場帶貨直播，推出千葉佛蓮、金薯及佛蓮米等三種當地特產，雖然不是在大型直播平台上推銷，最多仍吸引超過5000人同時在線收看。翻轉拱市村的幕後推手蔣乙嘉表示，相較於傳統銷售模式，直播帶貨讓村民的收入至少翻了6倍，「現在銷售數量相對較少，未來規模成長起來，效果會更明顯。」

▲「台式叫賣」成功吸睛，80分鐘的直播時間內，完售260件商品。（圖／記者魏有德攝）

據了解，遂寧篷溪縣城離拱市村離還有一段距離，得經過一段蜿蜒山路才能到達，再加上拱市村於2008年前，村內皆是泥巴路，連水泥道路都沒有，導致貨物運輸不便，經濟規模無法成形，村民僅能過著自給自足，鞋都沒得穿的苦日子。

自從2006年蔣乙嘉回鄉開始修建第一條水泥道路，這些年引進像千葉佛蓮這種高經濟價值花卉，到目前跟上直播帶貨的潮流，讓拱市村這個外人眼中的貧困村，搖身一變成為四川乃至於大陸家喻戶曉的「脫貧示範村」。